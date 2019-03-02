FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 866

tol64:
А у меня нет вопросов. Тем более к тебе. )) Сюда заглядываю чисто отдохнуть. ))
ага и в душу плюнуть?
 
_new-rena:
да ладно, учись, чего уж там))) нет проблем) мульт не за горами. тем более 4 года как никак мучаешься
Если я и "мучаюсь", то уже совсем над другими вопросами. Тебе туда точно ход закрыт. Слабоват. )))
 
_new-rena:
Почему же? Странно, что ты так это воспринимаешь. ))
 
_new-rena:
у новЕчков много вопросов. вот и пишу и тебе в том числе)

Навечки пусть берут лопаты и в сад)))

Да и какие там навечки, тут гуры труды на экономические темы пишут, а разницы между контрагентами по сделке и спросом\предложением понять не могут)))) 

tol64:
Если я и "мучаюсь", то уже совсем над другими вопросами. Тебе туда точно ход закрыт. Слабоват. )))
с чего ты решил что мне туда надо? оставь при себе и не мучайся распространением отверстия
 
_new-rena:
Если не надо, то тогда тебе вообще ничего не светит. )))
tol64:
Если не надо, то тогда тебе вообще ничего не светит. )))

не имею спроса на такое) кстати, у нас платная реклама)))

дак ты наш клиент или твои ветки не пользуются популярностью??

 
_new-rena:
Что и требовалось доказать. Ищешь то, сам не зная что. )))
 
_new-rena:

дак ты наш клиент?

tol64:
Что и требовалось доказать. Ищешь то, сам не зная что. )))
к черту разговоры ни о чём. ну, за сколько будешь толкать рекламу (не жмись тока)
