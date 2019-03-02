Налей Сенсею, мож воодушевится)))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 870
дак там у них вопросов больше чем ответов, поэтому там есть о чем поговорить, но как я понял поговорка "краткость-сестра таланта" тама не катит.
Создатели, писатели и т.п. не плохо бы подкрепили свой аргумет мониторигом каким нить... (мартин не предлагать) (кстате о мартине - период времени роста эквити - имеет определённые условия по которым она и растёт - отмена условий есстественно отмена роста но но не факт слива - можно проста выключить ....)
лучше иметь один верный и крупный ордер, чем кучу исправляющих ошибку.
насчет мониторинга - пообещали же)
пошли лучше в нинзи)))
а он реально думал, что заемщик отдает меньше, нежели берет в долг?))))))))))))
Он вообще не думал)))
В детство впал? (((( или грибной голод((((. (жду мониторинг, сигналы, памм - ну хоть што то - поплясать )
Отроков твоих воспитывать пытался, так как ты зашарился, но тупые до безобразия)))
Всё буяним...
с первым днём весны всех
вот такой урожай у меня уже настаивается на клюковке...
"То есть ты отрицаешь существование кукловодов? ))
Правила для того и созданы чтобы их нарушать! Что кукловоды успешно и делают! И мы явились тому свидетелями уже много раз. Взять хотя бы близнецов и падение на этом событии курса доллара. Скажешь это никем не спланированное событие? Да возьми тот же франк.
Что до правил торговли они не изменились, не спорю. И они просто не могут быть хренью. Валютный трейдинг же нечто большее. Это система. Система различных правил, рассматривать которые нужно в совокупности! Это мы тут и пытаемся сделать. Но для тебя это отчего-то является хренью. Ты уперся в свое истинное знание и попросту не слышишь всего остального.
Кстати насчет твоих уровней. Как показывает практика уровни эти не что иное как уровни сопротивления и поддержки, так как именно на эти уровни и ориентируются большинство игроков. И эти же уровни совпадают с уровнями Фибоначчи. Это аксиома!!! И тут не нужно быть семи пядей во лбу чтобы их видеть. Все о них знают и все их используют. Тут вопрос в другом - пойдет ли цена к этому уровню? Насколько близко? Как скоро? И т.д. и т.п." ?
так ответь оппоненту - мне кажется он в чём то прав! (и так же мне кажется что не всё так гладко в Королевстве)
доп! воопще зачем ты туда пошол? за славой ))))))))))))))))))))
Налей Сенсею, мож воодушевится)))
не могу дождаться пароль и имя - не высылают демо-ключик тока пришёл.... ещё раз региться?
.....
