FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 876

Lesorub:

рынкет и на выходных дышит:

по фунту что? думается мне что фунт приупал, а евро привырос чуток? и дц тоже интересен.
 
stranger:

Чего одна, 4, 5012, 5213, 5346 и 5348) Хватит.

А вообще да, кроме тебя тут никто не торгует))) 

а сделка то одна (((( 
 
_new-rena:
http://finance.yahoo.com/currency-investing 

 
stranger:


 На прошлой неделе у меня выше 5555 не было)


было так

 а с право уже было так


 
SEVER11:

было так


Я помню, ты говорил, что больше вероятность вниз.
 
stranger:

Вот поэтому у тебя или-или, а у меня только вверх)))

 

На прошлой неделе у меня выше 5555 не было)

 

 

ты чо передёргиваешь, это как раз у него получается слишком низкая коррекция  - на что я и указал ему! azfaraon:

А ты это уже мне приписываешь ((((

мой прогноз (не у всех есть регистрация)

 

 
Ishim:

мой прогноз (не у всех есть регистрация)

 

 
stranger:
Я помню, ты говорил, что больше вероятность вниз.
дык оно и сходило вниз, правда с первоначальным превышением вверх...
 
_new-rena:
по фунту что? думается мне что фунт приупал, а евро привырос чуток? и дц тоже интересен.

а что по нем? напиши рельсовик и все увидишь...

гранд там...

 
SEVER11:
дык оно и сходило вниз
Наши прогнозы как минимум - должны совпадать с ЕГО! (такая зараза сидит пока на фунте - вирус какой то новый)
