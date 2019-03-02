FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 876
рынкет и на выходных дышит:
Чего одна, 4, 5012, 5213, 5346 и 5348) Хватит.
А вообще да, кроме тебя тут никто не торгует)))
по фунту что? думается мне что фунт приупал, а евро привырос чуток? и дц тоже интересен.
http://finance.yahoo.com/currency-investing
На прошлой неделе у меня выше 5555 не было)
было так
а с право уже было так
было так
Вот поэтому у тебя или-или, а у меня только вверх)))
ты чо передёргиваешь, это как раз у него получается слишком низкая коррекция - на что я и указал ему! azfaraon:
А ты это уже мне приписываешь ((((
мой прогноз (не у всех есть регистрация)
Я помню, ты говорил, что больше вероятность вниз.
по фунту что? думается мне что фунт приупал, а евро привырос чуток? и дц тоже интересен.
а что по нем? напиши рельсовик и все увидишь...
гранд там...
дык оно и сходило вниз