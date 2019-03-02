FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 875

azfaraon:

 Схематическое движение с моей точки зрения 

вниззз не! (или уж тогда совсем вниз), а так получается и нашим и вашим - зависшие продавцы в лоях в 0 зафиксят.
[Удален]  
Ishim:
скорее всего он нигде не торгует (да тут мало кто торгует) и если только какой Колян у сельмага закурить попросит...

))))))

++++

Вот за что я тебя уважаю, так это за глубокое понимание ситуации и предсказания! Нострадамус отдыхает) у меня нет слов, ещё раз +++

 
stranger:

Сказал же -название заинтересовало, а потом ты здесь умничать начал) Глянул, ну как то так)

 

ты зачем, мой скрин прошлой недели стырил...


[Удален]  
Ishim:
вниззз не! (или уж тогда совсем вниз), а так получается и нашим и вашим - зависшие продавцы в лоях в 0 зафиксят.
у меня  нет другого виденья ..Без этого с моей точки зрения  внизу тогда еще пару дней застрянут ,а для этого смысла нет ( С моей точки зрения японцы на рынок придут с деньгами )
 
azfaraon:
у меня  нет другого виденья ..Без этого с моей точки зрения  внизу тогда еще пару дней застрянут ,а для этого смысла нет ( С моей точки зрения японцы на рынок придут с деньгами )

А мы придём с маржой! (нравятся мне япы своей простотой и прямолинейностью)

смотри прогнозы - сейчас начался результативный период! http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16 

 
_new-rena:

))))))

++++

Вот за что я тебя уважаю, так это за глубокое понимание ситуации и предсказания! Нострадамус отдыхает) у меня нет слов, ещё раз +++

дык он и меня троллил )))) (какие предсказания - битва экстрасенсов - уже на следующей неделе!)
[Удален]  
Ishim:
дык он и меня троллил )))) (какие предсказания - битва экстрасенсов - уже на следующей неделе!)
а я думал, что ты не читал начало. тогда отношение к нему меняется с " - " на " - - "
 
Ishim:

Шо мы имеем

1) вход +, среднесрок , финала нет... пусть будет 57.

2) новая сделка - ждём! -

Ка-ких денех , 1 сделка, ты из ума выжил? на этом что то строить .... (сейчас баяны, баяны то кажут, а если тебе больше никогда ничо не покажут больше?)

Чего одна, 4, 5012, 5213, 5346 и 5348) Хватит.

А вообще да, кроме тебя тут никто не торгует))) 

 
Ishim:
вниззз не! (или уж тогда совсем вниз), а так получается и нашим и вашим - зависшие продавцы в лоях в 0 зафиксят.

Вот поэтому у тебя или-или, а у меня только вверх)))

SEVER11:

ты зачем, мой скрин прошлой недели стырил...


 

На прошлой неделе у меня выше 5555 не было)

 

 

 

рынкет и на выходных дышит:


