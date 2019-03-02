FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 875
Схематическое движение с моей точки зрения
скорее всего он нигде не торгует (да тут мало кто торгует) и если только какой Колян у сельмага закурить попросит...
))))))
++++
Вот за что я тебя уважаю, так это за глубокое понимание ситуации и предсказания! Нострадамус отдыхает) у меня нет слов, ещё раз +++
Сказал же -название заинтересовало, а потом ты здесь умничать начал) Глянул, ну как то так)
ты зачем, мой скрин прошлой недели стырил...
вниззз не! (или уж тогда совсем вниз), а так получается и нашим и вашим - зависшие продавцы в лоях в 0 зафиксят.
у меня нет другого виденья ..Без этого с моей точки зрения внизу тогда еще пару дней застрянут ,а для этого смысла нет ( С моей точки зрения японцы на рынок придут с деньгами )
А мы придём с маржой! (нравятся мне япы своей простотой и прямолинейностью)
смотри прогнозы - сейчас начался результативный период! http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16
))))))
++++
дык он и меня троллил )))) (какие предсказания - битва экстрасенсов - уже на следующей неделе!)
Шо мы имеем
1) вход +, среднесрок , финала нет... пусть будет 57.
2) новая сделка - ждём! -
Ка-ких денех , 1 сделка, ты из ума выжил? на этом что то строить .... (сейчас баяны, баяны то кажут, а если тебе больше никогда ничо не покажут больше?)
Чего одна, 4, 5012, 5213, 5346 и 5348) Хватит.
А вообще да, кроме тебя тут никто не торгует)))
Вот поэтому у тебя или-или, а у меня только вверх)))
ты зачем, мой скрин прошлой недели стырил...
На прошлой неделе у меня выше 5555 не было)
рынкет и на выходных дышит: