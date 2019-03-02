FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 877
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
дык оно и сходило вниз, правда с первоначальным превышением вверх...
а что по нем? напиши рельсовик и все увидишь...
гранд там...
писал я его. не получился... а щас уже ушёл с темы обсасывания исключительно только ценового графика в другие дебри
я не видел...
если бы увидел, получилось бы...
и путоколы ваши вылезли бы на свет...
я не видел...
если бы увидел, получилось бы...
и путоколы ваши вылезли бы на свет...
Для того, чтобы путоколы вылезли надо не графики разглядывать, а моск напрячь)))
хорошо, когда оно есть...
а если нет?
хорошо, когда оно есть...
а если нет?
К Сенсею в ученики)))
Ты чтишь Учителя?)
Я помню, ты говорил, что больше вероятность вниз.
К Сенсею в ученики)))
Ты чтишь Учителя?)
Романа туда же?
Раньше хватало проанализировать Ишима , теперь работы прибавилось...
А по Евро-профурсетке у меня двоякий сигнал .
Либо вверх за 1,14, либо вниз к 1,09
Спасибо !