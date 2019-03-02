FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 877

Новый комментарий
 
SEVER11:
дык оно и сходило вниз, правда с первоначальным превышением вверх...
Сходило вниз это если закрытие недели ниже открытия.
[Удален]  
Lesorub:

а что по нем? напиши рельсовик и все увидишь...

гранд там...

писал я его. не получился... а щас уже ушёл с темы обсасывания исключительно только ценового графика в другие дебри
 
_new-rena:
писал я его. не получился... а щас уже ушёл с темы обсасывания исключительно только ценового графика в другие дебри

я не видел...

если бы увидел, получилось бы...    

и путоколы ваши вылезли бы на свет...

 
Lesorub:

я не видел...

если бы увидел, получилось бы...    

и путоколы ваши вылезли бы на свет...

Для того, чтобы путоколы вылезли надо не графики разглядывать, а моск напрячь)))
 
stranger:
Для того, чтобы путоколы вылезли надо не графики разглядывать, а моск напрячь)))

хорошо, когда оно есть...

а если нет?

 
Lesorub:

хорошо, когда оно есть...

а если нет?

К Сенсею в ученики)))

Ты чтишь Учителя?) 

[Удален]  
stranger:
Я помню, ты говорил, что больше вероятность вниз.
а я продажи пока держу=)
 
stranger:

К Сенсею в ученики)))

Ты чтишь Учителя?) 

Романа туда же?
 
Lesorub:
Романа туда же?
Учитель один, Роман найн)))
 
блин... Что-то  я расстроился ( раньше был  только Ишим  с прогнозами ) ,  теперь   подтянулись остальные  с отрицательной дельтой.

Раньше хватало проанализировать  Ишима , теперь  работы  прибавилось...

А  по Евро-профурсетке   у  меня двоякий сигнал .
Либо вверх за 1,14, либо вниз  к 1,09

Спасибо !
1...870871872873874875876877878879880881882883884...2119
Новый комментарий