FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 873

tol64:
А как можно произвести анализ того, чего ещё не было? Поэтому и не рассказывает. )))

Учитель видит будущее и издевается над нами убогими)))

Больше всего мне нравится когда ОН это будущее видит раза три за день и каждый раз по разному  

 
tol64:
у него этого нет, это называется прогноз. (просто от фонаря ляпнул 57)
 
Ishim:
Почему же от фонаря? Очень подробно изложил своё видение. В отличие от тебя. Ляп туда, ляп сюда. )))
 
stranger:

Вот тут ты прав - не расскажу))))

Я им основы рассказывал, типа 2+2=4, но они через пару часов опять спрашивали сколько будет если двойки местами поменять)))) 

я тебе могу рассказать - угадал. (ну был объём продали-купили - если бы пошла вниз можно было бы трындеть то же самое)
Ishim:
с Коляном знаком? Я вот чо придумал - "Мониторинг от Коляна", звучит да, или "ПАММ от Коляна", на крайняк ? )))
 
tol64:
не видение, а прошлые события. (с уровнем угадал - 1:0 - пока всё)
 
stranger:

Учитель видит будущее и издевается над нами убогими)))

не городи чепухи там на пробой - отбой за день 5 раз поменяется (если например м15)
 
_new-rena:
с реалом я тебе не советую - начни с демо.
 
Ishim:
Та да)))

04.02.2015 

 

 
Ishim:
Я уже больше месяца трындю, а вы все рассуждаете))))
