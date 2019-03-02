FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 873
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как можно произвести анализ того, чего ещё не было? Поэтому и не рассказывает. )))
Учитель видит будущее и издевается над нами убогими)))
Больше всего мне нравится когда ОН это будущее видит раза три за день и каждый раз по разному
А как можно произвести анализ того, чего ещё не было? Поэтому и не рассказывает. )))
у него этого нет, это называется прогноз. (просто от фонаря ляпнул 57)
Вот тут ты прав - не расскажу))))
Я им основы рассказывал, типа 2+2=4, но они через пару часов опять спрашивали сколько будет если двойки местами поменять))))
у него этого нет, это называется прогноз. (просто от фонаря ляпнул 57)
Почему же от фонаря? Очень подробно изложил своё видение. В отличие от тебя. Ляп туда, ляп сюда. )))
Учитель видит будущее и издевается над нами убогими)))
Больше всего мне нравится когда ОН это будущее видит раза три за день и каждый раз по разному
с Коляном знаком? Я вот чо придумал - "Мониторинг от Коляна", звучит да, или "ПАММ от Коляна", на крайняк ? )))
у него этого нет, это называется прогноз. (просто от фонаря ляпнул 57)
Та да)))
04.02.2015
я тебе могу рассказать - угадал. (ну был объём продали-купили - если бы пошла вниз можно было бы трындеть то же самое)