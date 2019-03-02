FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 878
блин... Что-то я расстроился ( раньше был только Ишим с прогнозами ) , теперь подтянулись остальные с отрицательной дельтой.
Раньше хватало проанализировать Ишима , теперь работы прибавилось...
А по Евро-профурсетке у меня двоякий сигнал .
Либо вверх за 1,14, либо вниз к 1,09
Спасибо !
в смысле(?) каждый пост Ишима - +1 Ишим?
в смысле(?) каждый пост Ишима - +1 Ишим? понимаю, тогда вопще жесть...
Вот мало того, что ты не понял, что он написал, так ты ещё написал то, что и сам наверное не понял, не говоря уже об остальных. )))
ты знаешь, а ведь иногда картошка бывает соленой, пересоленой и недосоленой, а не только зелёной, и её выкапывать можно ))))
чо там анализировать - заходи в обратку ))))
да он просто не понял, что мы тут по большому счету в основном прикалываемся, прогнозы сделаны давно и в основном одинаковые. я где то заделал прогноз, когда здесь волну рекламировали с месяц назад.
сейчас разворотный момент. заработок прёт пипсовкой. почти никто не ошибается, т.к. размах боковика свирепый.
скоро на форуме граали повылазят))) один я уже видел - на локах товарисч заделал. естественно что при горизонтальной синусоде он будет только в профит колбасить.
спасибо !
поэтому у меня прогноз был , что Фора обанкротится и СМЕ закроет все свои данные )
спасибо !
СМЕ - первый уровень. Теперь он уже не актуален. Однако логово бессмертно. Фора не обанкротится никогда, баксов хватит на всех, они нескончаемы, как показывает практика. в этом и суть.