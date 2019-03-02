FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 878

Новый комментарий
[Удален]  
tuma88:
блин... Что-то  я расстроился ( раньше был  только Ишим  с прогнозами ) ,  теперь   подтянулись остальные  с отрицательной дельтой.

Раньше хватало проанализировать  Ишима , теперь  работы  прибавилось...

А  по Евро-профурсетке   у  меня двоякий сигнал .
Либо вверх за 1,14, либо вниз  к 1,09

Спасибо !
в смысле(?) каждый пост Ишима - +1 Ишим? понимаю, тогда вопще жесть...
 
_new-rena:
в смысле(?) каждый пост Ишима - +1 Ишим?
Вот мало того, что ты не понял, что он написал, так ты ещё написал то, что и сам наверное не понял, не говоря уже об остальных. )))
 
_new-rena:
в смысле(?) каждый пост Ишима - +1 Ишим? понимаю, тогда вопще жесть...
чо там анализировать - заходи в обратку ))))
[Удален]  
tol64:
Вот мало того, что ты не понял, что он написал, так ты ещё написал то, что и сам наверное не понял, не говоря уже об остальных. )))
ты знаешь, а ведь иногда картошка бывает соленой, пересоленой и недосоленой, а не только зелёной, и её выкапывать можно ))))
 
_new-rena:
ты знаешь, а ведь иногда картошка бывает соленой, пересоленой и недосоленой, а не только зелёной, и её выкапывать можно ))))
Хорошо, не буду мешать выкапывать тебе картошку. Пока не выкопаешь. ;)
[Удален]  
Ishim:
чо там анализировать - заходи в обратку ))))

да он просто не понял, что мы тут по большому счету в основном прикалываемся, прогнозы сделаны давно и в основном одинаковые. я где то заделал прогноз, когда здесь волну рекламировали с месяц назад.

сейчас разворотный момент. заработок прёт пипсовкой. почти никто не ошибается, т.к. размах боковика свирепый.

скоро на форуме граали повылазят))) один я уже видел - на локах товарисч заделал. естественно что при горизонтальной синусоде он будет только в профит колбасить.

 
_new-rena:

да он просто не понял, что мы тут по большому счету в основном прикалываемся, прогнозы сделаны давно и в основном одинаковые. я где то заделал прогноз, когда здесь волну рекламировали с месяц назад.

сейчас разворотный момент. заработок прёт пипсовкой. почти никто не ошибается, т.к. размах боковика свирепый.

скоро на форуме граали повылазят))) один я уже видел - на локах товарисч заделал. естественно что при горизонтальной синусоде он будет только в профит колбасить.

поэтому  у меня  прогноз  был , что Фора обанкротится  и  СМЕ закроет все свои данные  )

спасибо !
[Удален]  
tuma88:
поэтому  у меня  прогноз  был , что Фора обанкротится  и  СМЕ закроет все свои данные  )

спасибо !
СМЕ - первый уровень. Теперь он уже не актуален. Однако логово бессмертно. Фора не обанкротится никогда, баксов хватит на всех, они нескончаемы, как показывает практика. в этом и суть.
 
tuma88:
поэтому  у меня  прогноз  был , что Фора обанкротится  и  СМЕ закроет все свои данные  )

спасибо !
СМЕ и так многие данные сделала платными, а риэлтайм с задержкой, но ием кто разглядыват графики  в мт это ничем не грозит, как и прибылью)))
 
_new-rena:
СМЕ - первый уровень. Теперь он уже не актуален. Однако логово бессмертно. Фора не обанкротится никогда, баксов хватит на всех, они нескончаемы, как показывает практика. в этом и суть.
1...871872873874875876877878879880881882883884885...2119
Новый комментарий