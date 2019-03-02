FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 869

_new-rena:
ну вот видишь сам всё понял. Короче обращайся ко мне далее просто - Колян))))
Нет. У тебя есть одна проблема. Ты не понимаешь, что тебе пишут и сам пишешь то, что непонятно ни тебе ни другим. Баги. Колян. )))
[Удален]  
tol64:
всё, ок. Встретимся, исправлюсь.
 
stranger:
А о чем вообще это ваша светская беседа?))))
Они "за жизнь" толкуют пока на Форекс выходной.
 
tol64:
Это точно как здесь https://www.mql5.com/ru/forum/41067/page16

говоришь, что все правила торговли можно описать в двух-трех предложениях, так они уже котлован там такой вырыли, что ну его нах))) 

Аксиомы анализа финансовых рынков (или вся правда о правильном и НЕправильном использовании индикаторов )
  • www.mql5.com
В данной теме будет обсуждаться аксиомы и методы использования индикаторов в техническом анализе рынков! - Страница 16 - Категория: общее обсуждение
 
stranger:

говоришь, что все правила торговли можно описать в двух-трех предложениях, так они уже котлован там такой вырыли, что ну его нах))) 

Так это ещё не всё. В смысле ещё рыть будут. Да не туда. )))
 

Наконец то дошло))))

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/415335 

Яценюк: Запад обобрал Украину
  • 2015.03.01
  • alex1256
  • www.mql5.com
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк вынужден был признать, что западные кредиторы, вопреки обещаниям мировых лидеров, забирают у Украины на процентах больше, чем помогают кредитами, передает...
[Удален]  
stranger:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/415335 

Это потому что Коляна не хватает)))

Весь мир ужо на бакс подсадили, дак ведь не бесплатно же он вываливается)) ростовщики они и в Африке... Опять скора индекс бакса торкнет похоже.

Предварительный расчет долга - это еще пол беды, а индекс поползёт - это уже кризис.

 
stranger:

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/415335 

а он реально думал, что заемщик отдает меньше, нежели берет в долг?))))))))))))
 
stranger:

Это точно как здесь https://www.mql5.com/ru/forum/41067/page16

говоришь, что все правила торговли можно описать в двух-трех предложениях, так они уже котлован там такой вырыли, что ну его нах))) 

В детство впал? (((( или грибной голод((((. (жду мониторинг, сигналы, памм - ну хоть што то - поплясать )
[Удален]  
Ishim:
В детство впал? (((( или грибной голод((((. (жду мониторинг, сигналы, памм - ну хоть што то - поплясать )
дак там у них вопросов больше чем ответов, поэтому там есть о чем поговорить, но как я понял поговорка "краткость-сестра таланта" тама не катит.
