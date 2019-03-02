FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 432
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Строчку )))
По евро какая-то палка мерещится...
Только вчера говорил что киви труп.
Ну не знаю, я предпочитаю нал )))
На редкость бессвязная речь )))
Учитель говорил, что на выходных на партсобрании будет рассматриваться мое недостойное поведение, скажи шоб начинал без меня)))
во, Распадская вылезла...
Лесоруб будь внимателен, у тебя Распадская не вылезла, а застряла в 2012 году... в торговле такой же внимательный?
;0))
мне на нее без разницы...
мне на нее без разницы...
Посмотрел свои талмуды, евроауд однозначно держать селл до упора, фунт почти равновесие, но вниз более вероятно, баксчиф селл созревает. Ауди и киви не покупать)))
Евроауд предпочтительнее продавать чем еврокиви. Вроде все)
По йеновым забыл, евройена дальше вниз, баксйена селл. Фунткад дальше вверх.
Луня руками не трогать)
Еврофунт продолжение коррекции, вверх будет тянуться.
вот ей богу, расписал заранее, что КУКЛ задумал, так не понятно, видимо...
если вы знаете, что кинут байщиков и идет загон цены вверх, так стройте стратегию...
и сегодня заманят байщиков, кидалово запланируют от 4858
тут на кону 1000 пунктов хода да положительный своп на мазду 6...