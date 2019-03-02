FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 863
доп. зы)))) зачем лезть в нинзю если нет тс ))))) (а если есть тс - то зачем нинзя)
дак там стакан, но я же не пью))))
опционы - те же ордера
дышит пока что)))
скорее всего я на ней выдохся сегодня ))) все мозги вынесла...
сначала хорошо пошла )))) похоже в неё в течении дня заходили покупки, последний перелоу попытка сбросить бычков - не вышло ((((
это рассуждения об условиях работы, а делать что будешь ? (лить?)
дак там то покупателей много, то продавцов, а евра послушно ходит, ей по барабану - куда)))) никто никого не выносит, не в этом дело. для цены наивыгоднейшее положение тебе на скрине вчера показывал. цена так и бегает...
и сразу 10 косарей. круто, ничего не скажешь. только новички могут на такое залезти. лично я - пас))) считаю, что если можешь и знаешь как, то и 10-ти баксов для начала много...
я вот что думаю - там есть свои деньги (сама евра) которые там останутся, а есть чужие (трейдеров) которые надо забрать. А ты смотришь на все - на общие суммы и никогда их не разделишь. (только гадать на цене - ТА - может принести успех! или диски - но это не спортивно(((()
в личку ответил
я это практически не понимаю (((, а с объёмами ещё год назад Стренджа спрашивал чем они отличаются от свечного анализа? (ни чем! )