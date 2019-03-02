FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 863

Новый комментарий
[Удален]  
Ishim:
 

доп. зы)))) зачем лезть в нинзю если нет тс ))))) (а если есть тс - то зачем нинзя) 

дак там стакан, но я же не пью))))

опционы - те же ордера

 
_new-rena:

дышит пока что)))

скорее всего я на ней выдохся сегодня ))) все мозги вынесла...

сначала хорошо пошла )))) похоже в неё в течении дня заходили покупки, последний перелоу попытка сбросить бычков - не вышло ((((
 
_new-rena:

дак там стакан, но я же не пью))))

опционы - те же ордера

это рассуждения об условиях работы, а делать что будешь ? (лить?)
[Удален]  
Ishim:
сначала хорошо пошла )))) похоже в неё в течении дня заходили покупки, последний перелоу попытка сбросить бычков - не вышло ((((
дак там то покупателей много, то продавцов, а евра послушно ходит, ей по барабану - куда)))) никто никого не выносит, не в этом дело. для цены наивыгоднейшее положение тебе на скрине вчера показывал. цена так и бегает...
[Удален]  
Ishim:
это рассуждения об условиях работы, а делать что будешь ? (лить?)
и сразу 10 косарей. круто, ничего не скажешь. только новички могут на такое залезти. лично я - пас))) считаю, что если можешь и знаешь как, то и 10-ти баксов для начала много...
 
_new-rena:
дак там то покупателей много, то продавцов, а евра послушно ходит, ей по барабану - куда)))) никто никого не выносит, не в этом дело. для цены наивыгоднейшее положение тебе на скрине вчера показывал. цена так и бегает...
я вот что думаю - там есть свои деньги (сама евра) которые там останутся, а есть чужие (трейдеров) которые надо забрать. А ты смотришь на все - на общие суммы и никогда их не разделишь. (только гадать на цене - ТА - может принести успех! или диски - но это не спортивно(((()
 
_new-rena:
и сразу 10 косарей. круто, ничего не скажешь. только новички могут на такое залезти. лично я - пас))) считаю, что если можешь и знаешь как, то и 10-ти баксов для начала много...
Знаешь в этом что то есть - чем больше сумма тем больше времени на торговлю. (вспоминаю Старты с 50К центов - год пилил 15% да под конец разные ТСы тестил)
[Удален]  
Ishim:
я вот что думаю - там есть свои деньги (сама евра) которые там останутся, а есть чужие (трейдеров) которые надо забрать. А ты смотришь на все - на общие суммы и никогда их не разделишь. (только гадать на цене - ТА - может принести успех! или диски - но это не спортивно(((()

в личку ответил

 
_new-rena:

в личку ответил

я это практически не понимаю (((, а с объёмами ещё год назад Стренджа спрашивал чем они отличаются от свечного анализа? (ни чем! )
[Удален]  
Ishim:
я это практически не понимаю (((, а с объёмами ещё год назад Стренджа спрашивал чем они отличаются от свечного анализа? (ни чем! )
ну свечи - это совсем другие цифры и другой смысл. по сути свечки - это индикатор, который показывает цену в разные отсчеты времени и всё.
1...856857858859860861862863864865866867868869870...2119
Новый комментарий