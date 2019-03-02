Если бы ты что-то понял, то не задавал бы таких вопросов. )))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 864

_new-rena:
ну свечи - это совсем другие цифры и другой смысл. по сути свечки - это индикатор, который показывает цену в разные отсчеты времени и всё.
а что в красной свечке - объёмы на покупку? (или я что то непонимаю, а наторговки - вчерашние объёмы это совсем не о чём!  ТА цены прошлой намного перспективнее)
[Удален]  
Ishim:
так то оно так, только сколько их там в этой красной? если только продавцы - это одно, если и те и другие - это уже второе, а если свеча покраснела по инерции - это уже третье. как спрогнозить дальнейшее поведение цены - не понятно.

Ну всё (озарило), родилась таки система. Только в рынке всё время не получится быть. С понедельника новый тест.

Пока Ишим, ПАММ чуток подрос за сегодня, видел, поздравляю, ГУТ!

[Удален]  
_new-rena:
pako, ты где? как эту задержку в 10 минут обойти? (всю малину портит...)

я не знаю , где без задержки , платные мож какие есть

[Удален]  
pako:

я не знаю , где без задержки , платные мож какие есть

сколька я разных прог пересмотрел, все с одного места инфу гребут, т.е. точно так же как и мы. либо пытаются как то эвристически - расчетным путем (опять не то). есть такие, в которых точнейшая инфа, но не вся и совсем не похожая на правду.. короче говоря чашка не получится, но неплохую вещь можно всё-таки сляпать... по дельте, прав Профессор, зря я его похаял (успел испытать чуток под вечер, чо та вроде бы получается).
[Удален]  

Стренжу спасибо за ссылки в ветке

)

 
_new-rena:

Порезали ту ветку.

Вот тебе индикатор по реальным данным по фунту:

Опционы

фьючерс

Видно к каким ценовым уровням проявляется интерес, а какие никому и нах не нужны?

Покажи мне свои индикаторы, которые это покажут, буду посмотреть))) 

 

 

[Удален]  
stranger:

Все наши правильные мысли стёрли...

Щас - вникаю пока в твои графики. А почему часть полосок ниже плинтуса - пока чо та не хватает мозгов понять?

1,48 по фьючу - тоже не совсем понял. 1,502-1,584 где то так мне кажется.

Индикаторы пока не делал. Устанавливаю, регистрируюсь... (третий комп в ход пошёл...)

[Удален]  
_new-rena:

так, это понял. Путы - красным?
 
_new-rena:
Если бы ты что-то понял, то не задавал бы таких вопросов. )))
[Удален]  
tol64:
проснулся и не похмелился? ))) дак иди, пока открыто)))
