Если бы ты что-то понял, то не задавал бы таких вопросов. )))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 864
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну свечи - это совсем другие цифры и другой смысл. по сути свечки - это индикатор, который показывает цену в разные отсчеты времени и всё.
а что в красной свечке - объёмы на покупку? (или я что то непонимаю, а наторговки - вчерашние объёмы это совсем не о чём! ТА цены прошлой намного перспективнее)
так то оно так, только сколько их там в этой красной? если только продавцы - это одно, если и те и другие - это уже второе, а если свеча покраснела по инерции - это уже третье. как спрогнозить дальнейшее поведение цены - не понятно.
Ну всё (озарило), родилась таки система. Только в рынке всё время не получится быть. С понедельника новый тест.
Пока Ишим, ПАММ чуток подрос за сегодня, видел, поздравляю, ГУТ!
pako, ты где? как эту задержку в 10 минут обойти? (всю малину портит...)
я не знаю , где без задержки , платные мож какие есть
я не знаю , где без задержки , платные мож какие есть
Стренжу спасибо за ссылки в ветке
)
Стренжу спасибо за ссылки в ветке
)
Порезали ту ветку.
Вот тебе индикатор по реальным данным по фунту:
Опционы
фьючерс
Видно к каким ценовым уровням проявляется интерес, а какие никому и нах не нужны?
Покажи мне свои индикаторы, которые это покажут, буду посмотреть)))
Порезали ту ветку.
Вот тебе индикатор по реальным данным по фунту:
Опционы
фьючерс
Видно к каким ценовым уровням проявляется интерес, а какие никому и нах не нужны?
Покажи мне свои индикаторы, которые это покажут, буду посмотреть)))
Все наши правильные мысли стёрли...
Щас - вникаю пока в твои графики. А почему часть полосок ниже плинтуса - пока чо та не хватает мозгов понять?
1,48 по фьючу - тоже не совсем понял. 1,502-1,584 где то так мне кажется.
Индикаторы пока не делал. Устанавливаю, регистрируюсь... (третий комп в ход пошёл...)
Щас - вникаю пока в твои графики. А почему часть полосок ниже плинтуса - пока чо та не хватает мозгов понять?
так, это понял. Путы - красным?
Если бы ты что-то понял, то не задавал бы таких вопросов. )))