FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 784
а оно надо ? ветку то !
Пишите прямо тут .
Спасибо !
Нашел этот шедевр)))
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page759#comment_1385107
"1250 закрою селл , на баях всё отбил уже ))))
вот! и это я смотрел по одному "кольцу" но кольцо это тут и из 10 пар строили, я называю "диск" где валюта течёт по круг - смотрел через йенку - долл/йена, евро/йена , евро/долл - вот и весь диск. Для нормального анализа нужно 3 диска. Я просто ещё и евру хорошо вижу на бай. А вот например сегодня Гуру гадали фунт стрельнул 70 пипок, а как евро/фунт остопили и всё - даже не перехаился - может там цель была еврофунт(не смотрю тот диск - а для евро/долл об обязателен). Анализировать 1 пару - а чо там увидишь? - только непредсказуемые движения. "
А кто вам сказал что по 3 хорошо и будут брать, кому хорошо и когда. Если мы знаем что скорее всего будет 5 или скорее всего не будет ниже трёх на данный момент тогда да, 3 хорошо, но это "хорошо" тоже определяется постфактум. Тут больше похоже на попытку оценить "хорошо" по оживлённости торговли.
Учитель прав, деньги крутятся по кругу! Хотя слово диск не совсем точно отображают суть. Интересно он уже нашел перетекающие объемы?
Мне нравится стиль ЕГО изложение, как и Романова)
Пишут то муйню, Романов этого, кстати, не отрицает, в отличии от НЕГО, но как пишут!)))
Та никто не сказал, мало того, никто и не скажет что и когда будет, для этого надо каждый день приходить на базар и смотреть. Именно в том и суть, что нех гадать что и когда будет, надо ждать момент и использовать его. И про бид\аск. Если кило картошки прошло по биду, то оно же прошло и по аску, тут без вариантов)
Мне нравится стиль ЕГО изложение, как и Романова)
само понятие оживлённости-относительно. Что считать оживлённо, если раз за неделю(тут варианты единовременно или в течении недели ) пришел оптовик и купил большим объёмом картофана, или тьма мелких купила на тот же объём.
Ты мудрости почерпни, о дисках)))
Вот для этого и надо каждый день приходить на базар, и не просто приходить, а хотя бы приблизительно прикинуть объем выставленный на продажу, количество покупателей, объем проведенных сделок за день и когда прийдет тот самый оптовик покупать с ним)