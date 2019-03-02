FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 784

Борода, колись окуда выволок уровень 15722.
 
tuma88:
а  оно  надо ? ветку то !
Пишите прямо тут .

Спасибо !
уже
 
stranger:

Нашел этот шедевр)))

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page759#comment_1385107 

"1250 закрою селл , на баях всё отбил уже ))))


вот! и это я смотрел по одному "кольцу" но кольцо это тут и из 10 пар строили, я называю "диск" где валюта течёт по круг - смотрел через йенку - долл/йена, евро/йена , евро/долл - вот и весь диск. Для нормального анализа нужно 3 диска. Я просто ещё и евру хорошо вижу на бай. А вот например сегодня Гуру гадали фунт стрельнул 70 пипок, а как евро/фунт остопили и всё - даже не перехаился - может там цель была еврофунт(не смотрю тот диск - а для евро/долл об обязателен). Анализировать 1 пару - а чо там увидишь? - только непредсказуемые движения. 

Учитель прав, деньги крутятся по кругу! Хотя слово диск не совсем точно отображают суть. Интересно он уже нашел перетекающие объемы?
 
Useddd:
А кто вам сказал что по  3 хорошо и будут брать, кому хорошо и когда. Если мы знаем что скорее всего будет 5 или скорее всего не будет ниже трёх на данный момент тогда да, 3 хорошо, но это "хорошо" тоже определяется постфактум. Тут больше похоже на попытку оценить "хорошо" по оживлённости торговли.
Та никто не сказал, мало того, никто и не скажет что и когда будет, для этого надо каждый день приходить на базар и смотреть. Именно в том и суть, что нех гадать что и когда будет, надо ждать момент и использовать его. И про бид\аск. Если кило картошки прошло по биду, то оно же прошло и по аску, тут без вариантов)
 
Alexey:
Учитель прав, деньги крутятся по кругу! Хотя слово диск не совсем точно отображают суть. Интересно он уже нашел перетекающие объемы?

Мне нравится стиль ЕГО изложение, как и Романова)

Пишут то муйню, Романов этого, кстати, не отрицает, в отличии от НЕГО, но как пишут!))) 

 
stranger:
Та никто не сказал, мало того, никто и не скажет что и когда будет, для этого надо каждый день приходить на базар и смотреть. Именно в том и суть, что нех гадать что и когда будет, надо ждать момент и использовать его. И про бид\аск. Если кило картошки прошло по биду, то оно же прошло и по аску, тут без вариантов)
само понятие оживлённости-относительно. Что считать оживлённо, если раз за неделю(тут варианты единовременно или в течении недели ) пришел оптовик и купил большим объёмом  картофана, или тьма мелких купила на тот же объём.
 
stranger:
Мне нравится стиль ЕГО изложение, как и Романова)
Да мне тоже, надо сделать ветку особых умозаключений, чтоб подчерпываться мудростью. А то попробуй найди, это сообщение среди 800 страниц
 
Useddd:
само понятие оживлённости-относительно. Что считать оживлённо, если раз за неделю(тут варианты единовременно или в течении недели ) пришел оптовик и купил большим объёмом  картофана, или тьма мелких купила на тот же объём.
Вот для этого и надо каждый день приходить на базар, и не просто приходить, а хотя бы приблизительно прикинуть объем выставленный на продажу, количество покупателей, объем проведенных сделок за день и когда прийдет тот самый оптовик покупать с ним)
[Удален]  
stranger:
Ты мудрости почерпни, о дисках)))
в НЛО верю =)
 
stranger:
Вот для этого и надо каждый день приходить на базар, и не просто приходить, а хотя бы приблизительно прикинуть объем выставленный на продажу, количество покупателей, объем проведенных сделок за день и когда прийдет тот самый оптовик покупать с ним)
А В какое время приходить на базар каждый день? И почему?Если цена на базаре стоит одна весь день, то понятно. Если я буду приходить к 10 каждый день, а цена будет меняться внутри всего дня, то как быть тогда, сколько раз вдень ходить на базар достаточно, и сколько таких дней брать для анализа.
