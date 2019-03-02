FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 786

Ishim:

мне искать ничего не надо, а вы лучше займитесь картошкой. 

 

зыыы можно оптом ))))) 

Оптом уже все продал, жду покупок
 
stranger:
А какая разница что покупать, Сенсей, картошку или фунт, для получения прибыли?)
А вам лучше вообще застрелится
 
Ishim:
А вам лучше вообще застрелится

Патроны нонче дорогие, Учитель ... 

Спрос, знаете ли .... 

 
Alexey:
Оптом уже все продал, жду покупок
Вот как сейчас помню был я молодым и покупал фунт! Ой как покупал!
 
Ishim:
Вот как сейчас помню был я молодым и покупал фунт! Ой как покупал!
Ты еще дедушку Ленина вспомни 
[Удален]  
stranger:
Ты еще дедушку Ленина вспомни 
Он знает кто он такой?
 
stranger:
Ты еще дедушку Ленина вспомни 
да вот вспомнил Птицу невинно затролленного - тот про фуй верещал в каждом посте ты про фунт. (ты посмотрись в зеркало это не деградация?)
 
azfaraon:
Он знает кто он такой?
Он не знает, ОН помнит)
 
Ishim:
да вот вспомнил Птицу невинно затролленного - тот про фуй верещал в каждом посте ты про фунт. (ты посмотрись в зеркало это не деградация?)
Не, это маразм у мну ужо, от тебя заразился)))
 
Myth63:
народ, нужен индюк который показыет сколько времени осталось до окончания бара ( 4 часовго, 1 часового)..... у кого есть, скинте плизз=)
а для какой платформы нужен, 4 или 5? в кодо базе такого не наблюдал, тебе чтобы цифры на чарте как секундомер тикали? 
