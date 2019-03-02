FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 786
мне искать ничего не надо, а вы лучше займитесь картошкой.
зыыы можно оптом )))))
А какая разница что покупать, Сенсей, картошку или фунт, для получения прибыли?)
А вам лучше вообще застрелится
Патроны нонче дорогие, Учитель ...
Спрос, знаете ли ....
Оптом уже все продал, жду покупок
Вот как сейчас помню был я молодым и покупал фунт! Ой как покупал!
Ты еще дедушку Ленина вспомни
Ты еще дедушку Ленина вспомни
Он знает кто он такой?
да вот вспомнил Птицу невинно затролленного - тот про фуй верещал в каждом посте ты про фунт. (ты посмотрись в зеркало это не деградация?)
народ, нужен индюк который показыет сколько времени осталось до окончания бара ( 4 часовго, 1 часового)..... у кого есть, скинте плизз=)