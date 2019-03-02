FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 759
0,03cелл 1.1271 09.02.15г. , я не могу - сейчас 21 бакс просадки .
1,1260 -1250 откуда я планирую жахать ( баить ) ! ( это только планы !!! )
спасибо !
тут есть кнопка для самобана ?
Если нету , то прошу забанить на 1 неделю.
Спасибо !
у тебя там селл ?
1250 закрою селл , на баях всё отбил уже ))))
вот! и это я смотрел по одному "кольцу" но кольцо это тут и из 10 пар строили, я называю "диск" где валюта течёт по круг - смотрел через йенку - долл/йена, евро/йена , евро/долл - вот и весь диск. Для нормального анализа нужно 3 диска. Я просто ещё и евру хорошо вижу на бай. А вот например сегодня Гуру гадали фунт стрельнул 70 пипок, а как евро/фунт остопили и всё - даже не перехаился - может там цель была еврофунт(не смотрю тот диск - а для евро/долл об обязателен). Анализировать 1 пару - а чо там увидишь? - только непредсказуемые движения.
Приветик !
Что-то грустно как-то . Даже ругаться не хочется на Еврочку.
Мысли вот такие по Еврочке
История мысли
Сильно!
Опять грибы
утро всем...