FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 759

Новый комментарий
 
Ishim:
0,03cелл 1.1271 09.02.15г. , я не могу - сейчас 21 бакс просадки .
у тебя там селл  ?
1,1260  -1250 откуда  я планирую жахать ( баить ) !    ( это  только  планы !!!  )

спасибо !
 
модераторы !

тут  есть кнопка для  самобана ?
Если  нету , то  прошу забанить на  1  неделю.


Спасибо !
 
tuma88:
у тебя там селл  ?
1,1260  -1250 откуда  я планирую жахать ( баить ) !    ( это  только  планы !!!  )

спасибо !

1250 закрою селл , на баях всё отбил уже ))))


вот! и это я смотрел по одному "кольцу" но кольцо это тут и из 10 пар строили, я называю "диск" где валюта течёт по круг - смотрел через йенку - долл/йена, евро/йена , евро/долл - вот и весь диск. Для нормального анализа нужно 3 диска. Я просто ещё и евру хорошо вижу на бай. А вот например сегодня Гуру гадали фунт стрельнул 70 пипок, а как евро/фунт остопили и всё - даже не перехаился - может там цель была еврофунт(не смотрю тот диск - а для евро/долл об обязателен). Анализировать 1 пару - а чо там увидишь? - только непредсказуемые движения. 

 

 
tuma88:
Вот! читай выше, и это будет всегда! (на анализе 1 пары)
 
Ishim:

1250 закрою селл , на баях всё отбил уже ))))

вот! и это я смотрел по одному "кольцу" но кольцо это тут и из 10 пар строили, я называю "диск" где валюта течёт по круг - смотрел через йенку - долл/йена, евро/йена , евро/долл - вот и весь диск. Для нормального анализа нужно 3 диска. Я просто ещё и евру хорошо вижу на бай. А вот например сегодня Гуру гадали фунт стрельнул 70 пипок, а как евро/фунт остопили и всё - даже не перехаился - может там цель была еврофунт(не смотрю тот диск - а для евро/долл об обязателен). Анализировать 1 пару - а чо там увидишь? - только непредсказуемые движения. 

 

Опять грибы 
 
tuma88:
Приветик !

Что-то  грустно как-то . Даже  ругаться не  хочется  на Еврочку.

Мысли вот такие по Еврочке

 

История мысли 

 
Ishim:

1250 закрою селл , на баях всё отбил уже ))))

вот! и это я смотрел по одному "кольцу" но кольцо это тут и из 10 пар строили, я называю "диск" где валюта течёт по круг - смотрел через йенку - долл/йена, евро/йена , евро/долл - вот и весь диск. Для нормального анализа нужно 3 диска. Я просто ещё и евру хорошо вижу на бай. А вот например сегодня Гуру гадали фунт стрельнул 70 пипок, а как евро/фунт остопили и всё - даже не перехаился - может там цель была еврофунт(не смотрю тот диск - а для евро/долл об обязателен). Анализировать 1 пару - а чо там увидишь? - только непредсказуемые движения. 

 

Сильно!

stranger:
Опять грибы 
[Удален]  
утро всем...
 
Myth63:
утро всем...
Спасибо! Но у меня полдень.
1...752753754755756757758759760761762763764765766...2119
Новый комментарий