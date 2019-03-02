FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 778

Ishim:
а некоторые идиоты думают что разгадали тайны денег - вылупившись в инет демо 
Может это и есть часть тайны, на демо торгуют условно, а бабки меняют реально. Это своего рода, перетекании из одного измерения в другое
 
Alexey:
если с дятлами, то да наверно будет 99%

wild_hedgehog:

это микро опрос, в котором приняло участие всего 66 человек
 
stranger:
не знаю, что ты ко мне в прогнозы ходишь - какать, а отсюда да надо закруглятся. ((

 

доп. а у тебя никогда не будет убытков (даже просадок) - потому что ты демщик и фотожопер.

 
Ishim:
Ishim:
Зачем хожу? Объясню, а то тут некоторые рассказывали как это гадко и подло какать в твоей "авторской") ветке.

Хожу затем, чтобы показать народу, что ты клоун звычайный, чтобы всерьез тебя и твои черточки не воспринимали и бабла в твой памм не несли. Чтобы поняли, что торговля это не разглядывание муйни на графике, а работа. Я каждый день 2-2.5 часа  готовлю все, а потом только прихожу тебя потроллить))) 

 
Ishim:

Чего не будет, есть)

 

 
Alexey:
Я вам вот что посоветую на по следок, не обращайте внимания на его советы (завывания) - ливанёте! (а у него демо - так и будет плести интриги)
 
stranger:

это не тебе решать - ты просто тролль
