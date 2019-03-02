FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 789

azfaraon:
А я его купил ....
Создал ликвидность, тоже нужное дело!
 
tol64:
Я стараюсь пропускать его посты. Чушь какую-то несёт постоянно. ) 
читайте в оригинале! 
[Удален]  
chepikds:
Создал ликвидность, тоже нужное дело!
У меня мешок  побольше вашего )))))))))))))))))
 
azfaraon:
У меня мешок  побольше вашего )))))))))))))))))
"Рынок", против мешков и идёт, чтоб забрать их себе)))))
[Удален]  
chepikds:
"Рынок", против мешков и идёт, чтоб забрать их себе)))))
Ну так я не один ...Я с  покупателем ..
 
chepikds:
"Рынок", против мешков и идёт, чтоб забрать их себе)))))
Объёмы рынка это как ремни в зерномолотилке они оттуда никуда не уходят, а вот те крохи(зернышки) что туда попадают и что с ними бывает (((((( (сколько бы не пришло со стороны - рынок самоорганизуется против пришельцев)
 
Ishim:
Объёмы рынка это как ремни в зерномолотилке они оттуда никуда не уходят, а вот те крохи(зернышки) что туда попадают и что с ними бывает (((((( (сколько бы не пришло со стороны - рынок самоорганизуется против пришельцев)
оооо, как мудры Вы, Учитель 
[Удален]  
Ishim:
Объёмы рынка это как ремни в зерномолотилке они оттуда никуда не уходят, а вот те крохи(зернышки) что туда попадают и что с ними бывает (((((( (сколько бы не пришло со стороны - рынок самоорганизуется против пришельцев)
.Много слов в голову не помещается ..Как виндю так и пиндю ...
 
azfaraon:
Ну так я не один ...Я с  покупателем ..
Если покупателей больше чем продавцов - рынок идёт вниз, запомни!)))
 
azfaraon:
.Много слов в голову не помещается ..Как виндю так и пиндю ...
так правильно если прогнозы в будущее тянутся нинадо ничего больше думать и смотреть забугорных планформ. (всё равно там развод - картинко)
