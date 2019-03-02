FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 789
А я его купил ....
Я стараюсь пропускать его посты. Чушь какую-то несёт постоянно. )
Создал ликвидность, тоже нужное дело!
У меня мешок побольше вашего )))))))))))))))))
"Рынок", против мешков и идёт, чтоб забрать их себе)))))
Объёмы рынка это как ремни в зерномолотилке они оттуда никуда не уходят, а вот те крохи(зернышки) что туда попадают и что с ними бывает (((((( (сколько бы не пришло со стороны - рынок самоорганизуется против пришельцев)
Ну так я не один ...Я с покупателем ..
.Много слов в голову не помещается ..Как виндю так и пиндю ...