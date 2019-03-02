FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 781

stranger:

Я всем советую думать своей головой.

А Вы что, уже уходите?(((

А почему так медленно?))) 

Это опять не тебе решать ты просто тролль
 

Ха! Евра снова всех облопошила. )))

 
Bicus:

а как она облопошивала?
 
Ishim:
Я просто тролль... 
 
Bicus:

Кого всех?
 
tuma88:

Рена ..это ты ???

Конечно же нет.

Рена сказал что он знает теперь о Форексе всё. Фигли ему тут делать теперь?

 
Ishim:
Учитель, ото когда вы на днях обкурились и начали вещать про диски, создаваемые ценой, меня реально зацепило, читал бы и читал бы, Вы не пробовали фантастические рассказы писать по укурке? 
 

Сейчас сформулирую своё видение анализа объёмов, после чего более подробно попробую где-нибудь на форуме с примерами (если успею посчитать, ещё не проверял) ветку открыть.

 
Useddd:

да давай прям сигналы и открывай - чо тянуть.

 

доп. вообще то для объёмщиков уже отдельная палата нужна ))) тут толкаются, орут, а скрины - загляденье ))))) 

 
Useddd:

Зачем ветку открывать, сюда давай, тут Учитель моск вынесет за пять минут)))

Если серьезно, то интересно. 

