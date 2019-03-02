FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 790
Объёмы рынка это как ремни в зерномолотилке они оттуда никуда не уходят, а вот те крохи(зернышки) что туда попадают и что с ними бывает (((((( (сколько бы не пришло со стороны - рынок самоорганизуется против пришельцев)
Если покупателей больше чем продавцов - рынок идёт вниз, запомни!)))
хоть иногда выдыхай ))
Не.., не грибы и не трава, так что-то...
это экономическая целесообразность! (а вы играйте играйте - детишки - заработаете ещё приходите)
На ПАММ?))))
памм будет работать по законам форекса.
Ничего общего с графиком твоего ПАММа не вижу, увы, неликвид....