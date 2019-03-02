FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 780
дело вкуса, у диапазона цен тоже есть средняя величина можно изменять расширение диапазона при поступлении новой цен (при надобности), и наблюдать всю зону, не зная насколько глубоко в неё войдёт цена, а можно среднее этой зоны анализировать, был прямоугольник-стала линия, суть не изменилась.
Позу набирают от цены или диапазона цен и обозначать эту зону удобнее всего горизонталью.
прогу вы где скачали?
я имел ввиду зоны выкупа в ваших картинках-это не 1 линия а ряд линий из которых и складывается "прямоугольная" зона.
Рена ..это ты ???
или очередной покоритель форекса ? )
Спасибо !
Это не Рена, стиль изложения не тот)
Спасибо)