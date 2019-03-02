FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 780

Useddd:
дело вкуса, у диапазона цен тоже есть средняя величина можно изменять расширение диапазона при поступлении новой цен (при надобности), и наблюдать всю зону, не зная насколько глубоко в неё войдёт цена, а можно среднее этой зоны анализировать, был прямоугольник-стала линия, суть не изменилась.
 
stranger:
я имел ввиду зоны выкупа в ваших картинках-это не 1 линия а ряд линий из которых и складывается "прямоугольная" зона.
stranger:

Позу набирают от цены или диапазона цен и обозначать эту зону удобнее всего горизонталью.

 

прогу вы где скачали?
 
ampfutures.com
 
Я это прекрасно понимаю.
 
Как получились такие уровни? Например 15722.
 
Спекулятор, так чего тебе не сиделось в покупках фунта хотя бы фигуру, по полю решил побегать по примеру Учителя?)
Уровни 1.5375 и 1.5383 остались внизу ..Остался должок 
 
Рена ..это ты ???
или  очередной покоритель форекса ? )

Спасибо !
 
Это не Рена, стиль изложения не тот)

Спасибо) 

