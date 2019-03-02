FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 777
Ты и правда идиот ((((, а деньги у кого? у людей - а люди следят за новостями ))))))))))))))))))) клоун ))))))))))
Нинзя демо, а на реале покупочки висят))))
Я просил Мифа чтоб тебя бесплатно на свой сигнал подписал, помощь немощным, так сказать))))
Они ложили на твои новости)
Тут микро опрос провели, какими источниками новостей, прогнозов пользуются трейдеры, 61% вообще без анализа торгует.
долЖно быть 61,8 % - уточните цЫфру ))))
дык всё просто - ОНИ смотрят не будет ли в экономике обвала - пока они коррекцию рисуют.
Да фиг там, 90% торгует, как минимум, просто глядя на график, и видят они там ГИПы, "фигуры ТА", бабочек, дракончиков, у других дятлов цена от черточек отбивается)))
Некоторые даже звезды Давида узревают, как Спекулятор, и от них солят фунт)
они забыли тебя спросить (((((( печалька((((((((((
Расскажи про покупку йены, поделись мудростью)))
а некоторые идиоты думают что разгадали тайны денег - вылупившись в инет демо
Если для тебя тайна что в данный момент покупают, а что продают, то лучше иди апельсины перебирай.
Я с удовольствием посмотрю торговлю даже на демо, если оно того будет стоить, у тебя же ни на демо ни на реале нех смотреть.