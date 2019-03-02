FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 777

Ishim:
Ты и правда идиот ((((, а деньги у кого? у людей - а люди следят за новостями ))))))))))))))))))) клоун ))))))))))
Они ложили на твои новости)
 
stranger:

Нинзя демо, а на реале покупочки висят))))

Я просил Мифа чтоб тебя бесплатно на свой сигнал подписал, помощь немощным, так сказать)))) 

и ты откорой сигналы (хрен с ним демо - это стоит того) - и устроите соревнование - кто быстрее до нырнёт ))))))))))))
 
Ishim:
Тут микро опрос провели, какими источниками новостей, прогнозов пользуются трейдеры, 61% вообще без анализа торгует.
 
stranger:
они забыли тебя спросить (((((( печалька((((((((((
 
Alexey:
долЖно быть 61,8 % - уточните цЫфру ))))

 

дык всё просто - ОНИ смотрят не будет ли в экономике обвала - пока они коррекцию рисуют. 

 
Alexey:
Да фиг там, 90% торгует, как минимум, просто глядя на график, и видят они там ГИПы, "фигуры ТА", бабочек, дракончиков, у других дятлов цена от черточек отбивается)))

Некоторые даже звезды Давида узревают, как Спекулятор, и от них солят фунт) 

Ishim:
они забыли тебя спросить (((((( печалька((((((((((

Расскажи про покупку йены, поделись мудростью))) 

 
Ishim:

долЖно быть 61,8 % - уточните цЫфру ))))

 

дык всё просто - ОНИ смотрят не будет ли в экономике обвала - пока они коррекцию рисуют. 

Там только целые цифирьки
 
stranger:

Да фиг там, 90% торгует, как минимум, просто глядя на график, и видят они там ГИПы, "фигуры ТА", бабочек, дракончиков, у других дятлов цена от черточек отбивается)))

если с дятлами, то да наверно будет 99%
 
stranger:

Да фиг там, 90% торгует, как минимум, просто глядя на график, и видят они там ГИПы, "фигуры ТА", бабочек, дракончиков, у других дятлов цена от черточек отбивается)))

а некоторые идиоты думают что разгадали тайны денег - вылупившись в инет демо 
 
Ishim:
а некоторые идиоты думают что разгадали тайны денег - вылупившись в инет демо 

Если для тебя тайна что в данный момент покупают, а что продают, то лучше иди апельсины перебирай.

Я с удовольствием посмотрю торговлю даже на демо, если оно того будет стоить, у тебя же ни на демо ни на реале нех смотреть. 

