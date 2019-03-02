FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 791
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
их никто никогда не сосчитает а тебе покажут - картинко ))))
что и на бирже картинко показывают?
нет конечно, только форекс.
Так если ты так считаешь, то зачем торгуешь? Где логика? Или, боюсь своей догадки, может Вы садомазохист, Учитель?
нет конечно, только форекс.
дык на этом можно заработать. (это последний ответ, вас уже спросили уроки готовы?)
Так у тебя же все картинко, как заработать? так?)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Так у тебя же все картинко, как заработать? так?)))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
а что картинко форекс отлична от картинко биржи?
картинки похожи, только на бирже за манипуляции ценой - ответственность. (до уголовной)