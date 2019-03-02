FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 791

Ishim:
их никто никогда не сосчитает а тебе покажут - картинко ))))
что и на бирже картинко показывают?
 
mmmoguschiy:
нет конечно, только форекс.
Интересно он уроки сделал?
 
Ishim:
Так если ты так считаешь, то зачем торгуешь? Где логика? Или, боюсь своей догадки, может Вы садомазохист, Учитель? 
 
stranger:
дык на этом можно заработать. (это последний ответ, вас уже спросили уроки готовы?)
 
Ishim:
а что картинко форекс отлична от картинко биржи?
 
Ishim:
Так у тебя же все картинко, как заработать? так?)))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 
stranger:

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

ну ты же не инвестор! какие вопросы (((( (да была просадка)
 
mmmoguschiy:
картинки похожи, только на бирже за манипуляции ценой - ответственность. (до уголовной)
 
Ishim:
кого сажать будут? :-D
