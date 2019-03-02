FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 788
2380, 90 .... фунт ....
бедные заблудшие овцы ...
Даже и троллить как то неудобно ...
7 насчитал, потом сравним... (Считал отскоки более 10пп)
...
Чего городят... С чего взяли? На что ориентируются? Пипец короче. )))
Да это пациенты из 6-й палаты, всерьез не воспринимать)))
Как тебе откровение Учителя про диски?)
да там баян будет от 2380 ещё раза 3 отскочит ))))
Лунь, отложки на продажу 2453, 2463, 2473... И одну контрольную на 2495... КУ - 2500
Отложки сработают - завтра - послезавтра...
Для экстремалов: покупки от 2390 +/-10, на пунктов 50, не больше...
неправильно на Н4 3 отскока.
Чего городят... С чего взяли? На что ориентируются? Пипец короче. )))
Спорить не буду, о великий! Великий не великий - не мерял, на енке был баян, на евре есть - так что ....