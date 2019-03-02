FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 788

2380, 90 .... фунт .... 

бедные заблудшие овцы ...  

Даже и троллить как то неудобно ...  

 
chepikds:
7 насчитал, потом сравним... (Считал отскоки более 10пп)
неправильно на Н4 3 отскока.
 
stranger:

фунт фунт фунт .... есть там кто поблизости? санитаров вызвать!
 
stranger:

Чего городят... С чего взяли? На что ориентируются? Пипец короче. )))
 
tol64:
Чего городят... С чего взяли? На что ориентируются? Пипец короче. )))

Да это пациенты из 6-й палаты, всерьез не воспринимать)))

Как тебе откровение Учителя про диски?) 

 
stranger:

Я стараюсь пропускать его посты. Чушь какую-то несёт постоянно. ) 
Ishim:
да там баян будет от 2380 ещё раза 3 отскочит ))))
chepikds:

Лунь, отложки на продажу 2453, 2463, 2473... И одну контрольную на 2495... КУ - 2500

Отложки сработают - завтра - послезавтра...

Для экстремалов: покупки от 2390 +/-10, на пунктов 50, не больше...

А я его купил ....перехай буду ждать 
 
Ishim:
Спорить не буду, о великий!
 
tol64:
нельзя так с больными (((((    (и смотрите невзначай не произнесите слово фунт - у него будет обострение) 
 
chepikds:
Спорить не буду, о великий! Великий не великий - не мерял, на енке был баян, на евре есть - так что ....
