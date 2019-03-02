FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 787

всётаки памм придётся переделывать на центы(= не удобно со 100$ его вести. ликвидности мало (=
Olegts:
а для какой платформы нужен, 4 или 5? в кодо базе такого не наблюдал, тебе чтобы цифры на чарте как секундомер тикали? 

под 4. 

да до окончания бара. типо надпись осталось до окончания 4 часового и время и 2 строка до 1 часового. 

 
Ленивый этот Миф)

 

http://priceaction.ru/index.php?topic=43.0 

Кукушка, кукушка, сколько осталось до закрытия свечи?
  • tradelikeapro.ru
Всем привет. Есть форекс индикаторы для анализа, а есть индикаторы-помощники, которые выполняют утилитарные, вспомогательные функции, делая трейдинг просто удобнее. Об одном из таких «помощников» сегодня и пойдет речь. Индикатор CandleCountdown показывает сколько времени осталось до закрытия свечи. Это весьма удобно при торговле как на малых...
 

Лунь, отложки на продажу 2453, 2463, 2473... И одну контрольную на 2495... КУ - 2500

Отложки сработают - завтра - послезавтра...

Для экстремалов: покупки от 2390 +/-10, на пунктов 50, не больше...

спс =) у меня точно такой же был на погоревшем компе=)  ( пол года без перегрузок работал ) я его кстате вспомнил с м4 качал =)
 
По фунту, высмотрел продажу, пипса-цель - 5370...  наблюдаю, пускай другие Стренджа стригут)))
 
да там баян будет от 2380 ещё раза 3 отскочит ))))
 
он колобок! 
 
7 насчитал, потом сравним... (Считал отскоки более 10пп)
 
показывает  время сколько осталось до закрытия бара на открытом ТФ.

Спасибо !
Файлы:
time_to_next_bar.mq4  3 kb
