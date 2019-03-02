FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 787
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а для какой платформы нужен, 4 или 5? в кодо базе такого не наблюдал, тебе чтобы цифры на чарте как секундомер тикали?
под 4.
да до окончания бара. типо надпись осталось до окончания 4 часового и время и 2 строка до 1 часового.
а для какой платформы нужен, 4 или 5? в кодо базе такого не наблюдал, тебе чтобы цифры на чарте как секундомер тикали?
Ленивый этот Миф)
http://priceaction.ru/index.php?topic=43.0
Лунь, отложки на продажу 2453, 2463, 2473... И одну контрольную на 2495... КУ - 2500
Отложки сработают - завтра - послезавтра...
Для экстремалов: покупки от 2390 +/-10, на пунктов 50, не больше...
Ленивый этот Миф)
Лунь, отложки на продажу 2453, 2463, 2473... И одну контрольную на 2495... КУ - 2500
Отложки сработают - завтра - послезавтра...
Для экстремалов: покупки от 2390 +/-10, на пунктов 50, не больше...
По фунту, высмотрел продажу, пипса-цель - 2370... наблюдаю, пускай другие Стренджа стригут)))
да там баян будет от 2380 ещё раза 3 отскочит ))))
народ, нужен индюк который показыет сколько времени осталось до окончания бара ( 4 часовго, 1 часового)..... у кого есть, скинте плизз=)
показывает время сколько осталось до закрытия бара на открытом ТФ.
Спасибо !