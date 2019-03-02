FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 782
да давай прям сигналы и открывай - чо тянуть.
доп. вообще то для объёмщиков уже отдельная палата нужна ))) тут толкаются, орут, а скрины - загляденье )))))
Давай лучше про диски, это было круто)))
Как-бэ и без объёмов живём не дурно, но и с ними можно замутиться.
Вспомнил что кто-то давно советовал почитать Фарлей «Мастерство свинг трейдинга», и попробуйте оттуда способ ТА «определение скрытых сильных уровней». Так и не читал)))
Лень, решил свои мысли подумать)).
От нефиг делать делать решил задаться вопросом альтернативного для меня варианта-"схлестнуть" некоторые варианты
1-фракталы цены и фракталы объёма (аск+бид)
2-фракталы цены и объем на аске и биде
3-фракталы цены и фракталы аска и бида
Ну и еще пару вариантов можно, не суть...
Если искать альтернативу с набором машек, то нужно задать временное окно, пусть в 1000 минут, далее на нём выделяем цены анализируя фракталы цены и объёмов, их будет на минутных барах некоторое число, получим некое подобие новых баров из них уже со своими итоговыми объёмами, далее операция повторяется еще и еще, пока не останется единственная цена-уровень для покупок и продаж и их суммы.
Это мы делали на тф м1 на окне в 1000 минут. То же самое делаем для временной глубины тоже в 1000 минут но уже для тф м2, получим еще уровень, и так далее для всех тф.
Естественно при скользящем окне уровни будут прыгать, но есть подозрение что появится некая их общая(хоть и с разбросом)межтаймфреймовая локализация. В которой не останется нужды фреймировать цену по времени, а останутся лищь итоговые уровни и зоны на куске времени без тф.
Далее есть варианты в некоторых вещах.
1-Размер временного куска (хотя и по этому поводу есть мысли) для анализа какой брать, естественно не один кусок а набор, тогда сколько глубин и какие конкретно.
2-Плавающие ли окна. Можно делать окна плавающими. А можно Стандарт сутки минимум брать и внутри суток искать зоны . Пока не ясно.
у тебя шариков не хватит про диски слушать (((
Так да, зато как интересно ...
Расскажи
ты лучше иди в прогнозы напомни народу какой я сливатор, а то вдруг...
Не,давай три, до него тебе, конечно, далеко, но тоже могешь)))
http://www.teletrade.com.ua/analytics/blogs/all/romanov/3421673-ya-vam-pushkin
Что сказать, исследуя бид-аск ты выявляешь зоны дисбаланса, проще спроса и предложения, соотношение же бид\аск в общем итоге всегда будет одинаково с точностью до 0.хрен тысячных.
Суть же объемов в том, чтобы выявить уровни на которых отсутствует одна из сторон - спрос или предложение, как было с фунтом на 1.50, там не было предложения, только спрос. Оттуда пошел набор позиций, распродажи не было, вот и вся любовь. Слишком глубоко закопался, вылазь и засыпай яму)
Да не, просто малопонятно выразился). Согласен что не место для этого здесь, ветку надо открывать.
Понятно что дисбаланс надобно выявить, хоть как его назови, я писал про возможные варианты его выявления.
Как-бэ и без объёмов живём не дурно, но и с ними можно замутиться.
Как без них можно жить то?)))
Опять возвращаемся к картошке, да простит мну Сенсей
Базар, картошка по пять рублей и ее валом, торговля идет никак, вообще не идет, четыре рубля, чуть-чуть пооживленнее, но все равно дохло, три, получше, берут, но нехотя, два, скуплено всё на корню, картошки нет, все спрашивают, всем вдруг стало надо, на другой день рынок открывется с гэпом по 2.50))) Торговля идет на ура, берут всё, цена растет)
И кого при этом интересуют такие нюансы, как вчера утром взяли чуть больше, а после обеда чуть меньше? Нормального спекулянта такие нюансы заинтересовать не могут.
Не,давай три, до него тебе, конечно, далеко, но тоже могешь)))
http://www.teletrade.com.ua/analytics/blogs/all/romanov/3421673-ya-vam-pushkin
" не чешите Юпитер" как говорил твой друг. (такой же упоротый)
Эт хто?
Колдун?