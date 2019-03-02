FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 785

Новый комментарий
 
Myth63:
в НЛО верю =)
Я верю только в Учителя и Машку!!!!! 
[Удален]  
stranger:
Я верю только в Учителя и Машку!!!!! 
которую за ляшку? =)
 
Alexey:
Да мне тоже, надо сделать ветку особых умозаключений, чтоб подчерпываться мудростью. А то попробуй найди, это сообщение среди 800 страниц
ну сейчас картофеле разводчики ещё 200 наклепают ))))))) 
 
Useddd:
А В какое время приходить на базар каждый день? И почему?Если цена на базаре стоит одна весь день, то понятно. Если я буду приходить к 10 каждый день, а цена будет меняться внутри всего дня, то как быть тогда, сколько раз вдень ходить на базар достаточно, и сколько таких дней брать для анализа.
Утром, и скоко нуно стока и быть, пока не станет ясной ситуация) А там будет понятно когда пришел нужный день)
[Удален]  
народ, нужен индюк который показыет сколько времени осталось до окончания бара ( 4 часовго, 1 часового)..... у кого есть, скинте плизз=)
 
Myth63:
в НЛО верю =)


пара тарелок застряла в плотных слоях магмы


 
Ishim:
ну сейчас картофеле разводчики ещё 200 наклепают ))))))) 
Сенсей, апельсины кто перебирает, ты чего за компом торчишь, ты же на работе))) Щас Вовану напишу))))
 
Ishim:
ну сейчас картофеле разводчики ещё 200 наклепают ))))))) 
Вы по хвостам пройдите 10 пар, может найдете взаимосвязь перетекания валют
 
Alexey:
Вы по хвостам пройдите 10 пар, может найдете взаимосвязь перетекания валют

мне искать ничего не надо, а вы лучше займитесь картошкой. 

 

зыыы можно оптом ))))) 

 
Ishim:

мне искать ничего не надо, а вы лучше займитесь картошкой. 

 

зыыы можно оптом ))))) 

А какая разница что покупать, Сенсей, картошку или фунт, для получения прибыли?)
1...778779780781782783784785786787788789790791792...2119
Новый комментарий