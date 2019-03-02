FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 779

Ishim:
Я вам вот что посоветую на по следок, не обращайте внимания на его советы (завывания) - ливанёте! (а у него демо - так и будет плести интриги)

Я всем советую думать своей головой.

А Вы что, уже уходите?(((

А почему так медленно?))) 

 
Alexey:
это микро опрос, в котором приняло участие всего 66 человек
это опрос в разных слоях общества и разного статуса, если спросил в конторе "как у вас?" то нет необходимости бегать и спрашивать каждого.
 
Ishim:
Я если честно ни на чьи советы не полагаюсь, просто смотрю по вашим мнениям, советам на сколь верно, я двигаюсь, плюс немного общения.

У меня немного другой метод ведения торговли, по нему могу строить свой тайм фрейм, с объемами лотами, и прочей пургой.

 
Alexey:
Я если честно ни на чьи советы не полагаюсь, просто смотрю по вашим мнениям, советам на сколь верно, я двигаюсь, плюс немного общения. У меня немного другой метод ведения торговли.
11 лотов бай, 11.1 селл, авось угадаю)
 
stranger:
11 лотов бай, 11.1 селл, авось угадаю)

Шаг в селл, это хорошо, у меня шаг сменился в бай, не дотянул каких то 7пп. от последнего пика.

Но здесь, у меня либо идти верх к 1420, либо в низ 1265 в первом случае перекупаю позиции в плюс закрытые, а во втором гасится часть предыдущей прибыли.

 
Ладно всем пока, пойду готовить пищу, для размышлений.
 
Alexey:

Даже если смотреть чисто по графику, то зона поддержки видна четко, а сопротивления как такового хорошего нет, на 1425 что размазаное. 

 

 
stranger:

stranger:

Да фиг там, 90% торгует, как минимум, просто глядя на график, и видят они там ГИПы, "фигуры ТА", бабочек, дракончиков, у других дятлов цена от черточек отбивается)))

Некоторые даже звезды Давида узревают, как Спекулятор, и от них солят фунт) 

Расскажи про покупку йены, поделись мудростью))) 

))))))))))))))

почти как и другой пёрл о том что выкупать/набирать объём в позу/ могут только горизонтальный уровень/зону (кому как удобно). 

 
Useddd:

))))))))))))))

Позу набирают от цены или диапазона цен и обозначать эту зону удобнее всего горизонталью.

 

 
stranger:

Сопротивление, будет поступать, по мере приближения к данной зоне.
