FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 779
Я вам вот что посоветую на по следок, не обращайте внимания на его советы (завывания) - ливанёте! (а у него демо - так и будет плести интриги)
Я всем советую думать своей головой.
А Вы что, уже уходите?(((
А почему так медленно?)))
это микро опрос, в котором приняло участие всего 66 человек
Я если честно ни на чьи советы не полагаюсь, просто смотрю по вашим мнениям, советам на сколь верно, я двигаюсь, плюс немного общения.
У меня немного другой метод ведения торговли, по нему могу строить свой тайм фрейм, с объемами лотами, и прочей пургой.
11 лотов бай, 11.1 селл, авось угадаю)
Шаг в селл, это хорошо, у меня шаг сменился в бай, не дотянул каких то 7пп. от последнего пика.
Но здесь, у меня либо идти верх к 1420, либо в низ 1265 в первом случае перекупаю позиции в плюс закрытые, а во втором гасится часть предыдущей прибыли.
Даже если смотреть чисто по графику, то зона поддержки видна четко, а сопротивления как такового хорошего нет, на 1425 что размазаное.
Да фиг там, 90% торгует, как минимум, просто глядя на график, и видят они там ГИПы, "фигуры ТА", бабочек, дракончиков, у других дятлов цена от черточек отбивается)))
Некоторые даже звезды Давида узревают, как Спекулятор, и от них солят фунт)
Расскажи про покупку йены, поделись мудростью)))
))))))))))))))
почти как и другой пёрл о том что выкупать/набирать объём в позу/ могут только горизонтальный уровень/зону (кому как удобно).
Позу набирают от цены или диапазона цен и обозначать эту зону удобнее всего горизонталью.
Даже если смотреть чисто по графику, то зона поддержки видна четко, а сопротивления как такового хорошего нет, на 1425 что размазаное.