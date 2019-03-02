FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 358
Не, вверх его даже не рисуй)
зря так думаешь=) он же сырьевик...
http://lenta.ru/news/2015/01/26/oilup/
Я сказал нет)
Края по фунту видишь?)))
По поводу киви, зачем гемор себе создавать, только коррекции от уровней и продажи к следующему уровню, но только продажи)
в долго срок и с умом уже в принципе можно входить, если депо позволит
есть такой вариант, но это надо завтра проверять...
это ты к чему?? =)
К тому что сопротивление на 51)
Ты куда Сенсея дел?)))
5110 покачто=)
Ну, чуть выше 51, не столь важно)
ну в принципи как в аптеке всё=)
