FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 357
а где же у тебя паритет? не будет?
Не всё сразу..... время покажет...
Время пришло пополнять портфель всякими вкусняшками и ждать урожай...
Миф что по баксоене?
как там ночные прыдкие продавцы поживают ?
как там ночные прыдкие продавцы поживают ?
Также как и покупатели киви)
Вот эту пару надо ещё ждать...
Оооо, ее надо ждать на 0.5)
Я думал от 77 будет какая то коррекция, не дали и не дадут существенной долго, фигура-три, которые еще поймать надо, и если половина с этого обломится то и хорошо, поэтому покупать киви вообще смысла не вижу. Долго.
ну пока цель 72 это на эту неделю =)) а в феврале если только от 6880 покачто =)
в долго срок и с умом уже в принципе можно входить, если депо позволит
