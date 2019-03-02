FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 357

Spekul:
а где же у тебя паритет? не будет?

Не всё сразу..... время покажет...

Время пришло пополнять портфель всякими вкусняшками и ждать урожай...

[Удален]  
Spekul:
Миф что по баксоене?
отложка в сел с перехая вторника прошлой недели=)
[Удален]  

как там ночные прыдкие продавцы поживают ?


 
Kino:

как там ночные прыдкие продавцы поживают ?


Также как и покупатели киви)
 
stranger:
Также как и покупатели киви)
Вот эту пару надо ещё ждать...
 
SEVER11:
Вот эту пару надо ещё ждать...

Оооо, ее надо ждать на 0.5)

Я думал от 77 будет какая то коррекция, не дали и не дадут существенной долго, фигура-три, которые еще поймать надо, и если половина с этого обломится то и хорошо, поэтому покупать киви вообще смысла не вижу. Долго. 

[Удален]  
stranger:

Оооо, ее надо ждать на 0.5)

Я думал от 77 будет какая то коррекция, не дали и не дадут существенной долго, фигура-три, которые еще поймать надо, и если половина с этого обломится то и хорошо, поэтому покупать киви вообще смысла не вижу. Долго. 

ну пока цель 72 это на эту неделю =)) а в феврале если только от 6880 покачто =)
 
Myth63:
ну пока цель 72 это на эту неделю =)) а в феврале если только от 6880 покачто =)
Вот это реально. До ближайшей коррекции.
 
stranger:

Оооо, ее надо ждать на 0.5)

Я думал от 77 будет какая то коррекция, не дали и не дадут существенной долго, фигура-три, которые еще поймать надо, и если половина с этого обломится то и хорошо, поэтому покупать киви вообще смысла не вижу. Долго. 

в долго срок и с умом уже в принципе можно входить, если депо позволит


 
SEVER11:

в долго срок и с умом уже в принципе можно входить, если депо позволит


Не, вверх его даже не рисуй)
