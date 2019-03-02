FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 705
http://forum.alpari.ru/index.php/forum/143-pamm-scheta/ читай сервис. (я да же знаю кто на чем там....)
Шаман, а нах тебе вообще тот памм? Или я чего то не догоняю?
Щас, все бросил и побежал читать)
ну рейтинг тогда полистай - посмотри сколько вложено! (А куда! ведь сольют)
слушай а чо фунт не растёт? ( ты если стопы не ставишь - то ставь локи! а то сольёшь последнее демо)
мне не хватает оборотных средств.
А мне хватает)
Шикарность идеии просто поражает... я горд =)
Осталось понять когда за долгами они бегают.
ну тогда замониторься - так хочется поржать.
Будем смотреть... И не забудьте себя потом похвалить! )
Ну вот опять спугнули и амнезия снова проснулась, зачем же так старого пугать
хитёр! в альпах в еврофлуде была парочка Гуру - ну фсё знали (а уж заработали! один дом в Германии) Иии вот развели их открыть паммы (одному даже открыли) - сразу и неумолимый слиффф - пропали обои ((((.
(Стрелец и Альфа так вроде ники были)