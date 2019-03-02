FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 704
так я тебя и спрашивал разобрался? (сколько на 10 входов лосей 7? 8?), а Доктор (такой вроде ник) твой напарник по объёмам, открывал в альпах памм - и что то очень долго и нудно лил.
Шикарность идеии просто поражает... я горд =)
Осталось понять когда за долгами они бегают.
открывай памм! будем поглядеть ))))
Тьфу-тьфу, забыл что такое лось, стопы то нах выбросил) Доктор же слишком узко смотрел на объемы, трактовал то он все правильно, но метался от каждого движения. А там главное именно видеть общую картину и по полю не бегать)))
открывай памм! будем поглядеть ))))
и ты открывай памм!
ну правильно на Д1 один хай, а на Н4 3 справа слева, на Н1 ещё больше.
Шаман, сегодняшний хай
не наблюдаю разницы, ткни пальчиком, где ты ея наблюдаешь?
в сигналы загляни=)
Мне какая с этого будет польза?