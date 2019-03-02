FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 704

Ishim:
так я тебя и спрашивал разобрался? (сколько на 10 входов лосей 7? 8?), а Доктор (такой вроде ник) твой напарник по объёмам, открывал в альпах памм - и что то очень долго и нудно лил.
Тьфу-тьфу, забыл что такое лось, стопы то нах выбросил) Доктор же слишком узко смотрел на объемы, трактовал то он все правильно, но метался от каждого движения. А там главное именно видеть общую картину и по полю не бегать)))
 
Myth63:

Шикарность идеии просто поражает... я горд =) 

Осталось понять когда за долгами они бегают. 

открывай памм! будем поглядеть ))))
Ishim:
в сигналы загляни=)
 
stranger:
и ты открывай памм!
 
Ishim:
Шаман, а нах тебе вообще тот памм? Или я чего то не догоняю?
 
Ishim:
Мне какая с этого будет польза?
 
Ishim:
ну правильно на Д1 один хай, а на Н4 3 справа слева, на Н1 ещё больше.

Шаман, сегодняшний хай

 

не наблюдаю разницы, ткни пальчиком, где ты ея наблюдаешь? 

 
Myth63:
в сигналы загляни=)
открыл баланс ((( опять что ли снимал? (а так да прирост есть - видно только специалисту)
 
Nestradamus:

Шаман, сегодняшний хай

 

давай завязывать с пиками, давай лучше Стренджа троллить и на Памм агитировать!?
 
stranger:
Мне какая с этого будет польза?
http://forum.alpari.ru/index.php/forum/143-pamm-scheta/   читай сервис. (я да же знаю кто на чем там....)
