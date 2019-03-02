FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 352
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хде, хде? Я тоже хочу))))))
Если это про фунт, то спешу огорчить - кинут.
так фунт флетится
Похоже верх пойдёт!
Похоже верх пойдёт!
не похоже=)
не похоже=)
А ты купил фунт?)
че эту вату катать?
разве киви (+450) и ауди (+460) не в кайф?
че эту вату катать?
разве киви и ауди не в кайф?
А ты купил фунт?)
не по самые бронзовые=)
Всем к кому приходил дядя КОЛЯ если слова немного воспринимать по другому, песенка про форекс =)
http://www.youtube.com/watch?v=l5tcPnRL90g