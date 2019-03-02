FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 352

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:

Хде, хде? Я тоже хочу))))))

Если это про фунт, то спешу огорчить - кинут. 

так фунт флетится
 
Kino:
так фунт флетится
Фунт не флетится, он корректится)
 

 

Похоже верх пойдёт!   

[Удален]  
Speculator_:

 

Похоже верх пойдёт!   

не похоже=)
[Удален]  
Myth63:
не похоже=)
http://www.youtube.com/watch?v=0dBpbYSK3jg как то так =)
Парень Чернокожий - Simba`s Pride - Л.Агутин
Парень Чернокожий - Simba`s Pride - Л.Агутин
  • www.youtube.com
Всё ясно из названия, думаю.
 
Myth63:
не похоже=)
А ты купил фунт?)
 
stranger:
А ты купил фунт?)

че эту вату катать?

разве киви (+450) и ауди (+460) не в кайф?

 
Lesorub:

че эту вату катать?

разве киви и ауди не в кайф?

Я про фунт)
[Удален]  
stranger:
А ты купил фунт?)

не по самые бронзовые=)

[Удален]  

Всем  к кому приходил дядя КОЛЯ если слова немного воспринимать по другому, песенка про форекс =)

http://www.youtube.com/watch?v=l5tcPnRL90g 

1...345346347348349350351352353354355356357358359...2119
Новый комментарий