FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 645

Alexey:
и пальцем показывать

Да не пальцем, ногами пинают)))) 

Больше всего мне у них графики нравятся, на которых за индикаторами с трудом просматривается цена))) 

 
stranger:

Самое время паниковать

 

Сильная новость. 

 
Alexey:

Самое время паниковать

В 5430 надо ткнуть хотя бы ради приличия.
 
Speculator_:

Сильная новость. 

 
stranger:
Не дюже, за эту неделю закрыл 13% от депо и где то 11 висит в плюсе(
НУ ЛАдНО
 
Speculator_:

Сильная новость. 

Они еще не решили пака
 

Север, согласен что ей звиздец?)

 

 

 
stranger:
 
