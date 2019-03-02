FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 645
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
и пальцем показывать
Да не пальцем, ногами пинают))))
Больше всего мне у них графики нравятся, на которых за индикаторами с трудом просматривается цена)))
Да не пальцем, ногами пинают))))
Больше всего мне у них графики нравятся, на которых за индикаторами с трудом просматривается цена)))
Самое время паниковать
Сильная новость.
Самое время паниковать
Сильная новость.
Не дюже, за эту неделю закрыл 13% от депо и где то 11 висит в плюсе(
Сильная новость.
Север, согласен что ей звиздец?)