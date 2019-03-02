FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 646

Вот что ожидает фунт
 
Вот что ожидает фунт
Да ничего его не ожидает, некуда. Ладно, ушел.
 

ну не дают ходить рыжью прямо...


 
ну не дают ходить рыжью прямо...


Иди спать, Кукл уже ноги помыл)))
 
Иди спать, Кукл уже ноги помыл)))
эт кто его так? когда поминки?
 
эт кто его так? когда поминки?
Телик вон на диване лежит смотрит, привет тебе передает)))
 
Телик вон на диване лежит смотрит, привет тебе передает)))
а в телеке мой сел по рыжему в прямом эфире кажут?
 
а в телеке мой сел по рыжему в прямом эфире кажут?
Да не, спрашивал что там творится, говорю Илья золотишко солит, ну, он сразу заворочался, пойду, говорит отшпокаю его, а потом забыл, старость, склероз)
 
Да не, спрашивал что там творится, говорю Илья золотишко солит, ну, он сразу заворочался, пойду, говорит отшпокаю его, а потом забыл, старость, склероз)

ну, блин, один по телефону с КУКЛом  про позы трет,  другой тет а тет калякает...

кукломафия, елы палы...

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Do2Dn5kSfs

никто не сталкивался?  действительно работает?

Индикатор Currency Power Meter
  • 2011.10.20
  • www.youtube.com
Видео-обзор индикатора для измерения относительной силы валют. Скачать можно здесь: http://tradelikeapro.ru/currency-power-meter/
