FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 647
хорош спать, только самая торговля начинается
золотой бай закрыт, золотой сел закрыт, опять бай открыт...
евра чешет, фунт чешет, аууу...
Что они все чешут, я..а?)))
все, в одно место их...
Ты чего Кукла не слушаешь, он сказал курить)
да, седня втрое меньше вчерашнего
а такой задел висит..
Ну что, фунтик вчера кого нибудь поймал. Или все закрылись?
всем утро=)
Я, для вас, а ВЫ.... .........
Спецом звонил куклу, а вы как всегда =)
Ну что, фунтик вчера кого нибудь поймал. Или все закрылись?
А вы ?