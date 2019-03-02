FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 323
а вот это пока сомнительно
1.11598 - 1.10922 разворот...
Оччень)
С какого оно вдруг стало разворотным)))))
А 08-09 не хочешь?)
отобьется:
отобьется:
ну для начала всё же 1250 интересен, второе это примерно 1170+-20 ну если смотреть глубже то 1020+- 20 и самое весёлое 1,073+-80
а если оно в каске??? =)
такс... , не выражаться...
оно не там, оно там...
меня вот что озадачило, слова Драги....
КУЕ начнут с МАРТА!!!! срезу после кварталок.... как бы это не была утка... они скажут типо Евро достаточно просел, уровень цены соответствует инфляционным ожиданиям.. Долги переферийных стран сокращаются, подождём.... =) вот будет весело =)
