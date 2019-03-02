FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 323

Новый комментарий
 
Myth63:
а вот это пока сомнительно
1.11598 - 1.10922 разворот...
 
Lesorub:
1.11598 - 1.10922 разворот...
А 08-09 не хочешь?)
[Удален]  
stranger:

Оччень)

С какого оно вдруг стало разворотным))))) 

ну для начала всё же  1250 интересен, второе это примерно 1170+-20 ну если смотреть глубже то 1020+- 20  и самое весёлое 1,073+-80
 
stranger:
А 08-09 не хочешь?)

нет...

отобьется:


[Удален]  
Lesorub:

нет...

отобьется:


а если оно в каске??? =)
 
Myth63:
ну для начала всё же  1250 интересен, второе это примерно 1170+-20 ну если смотреть глубже то 1020+- 20  и самое весёлое 1,073+-80
Евру я подробно не разглядываю, а так на глаз - 1145. У отроков недержание просто, хотят ухватить все, хватают что попало, а потом их натягивают)))
 
Myth63:
а если оно в каске??? =)

такс...   ,  не выражаться...

оно не там, оно там...

[Удален]  
Myth63:
ну для начала всё же  1250 интересен, второе это примерно 1170+-20 ну если смотреть глубже то 1020+- 20  и самое весёлое 1,073+-80
и для полной веселухи=) 0,94
[Удален]  

меня вот что озадачило, слова Драги....

КУЕ начнут с МАРТА!!!! срезу после кварталок.... как бы это не была утка... они скажут типо Евро достаточно просел, уровень цены соответствует инфляционным ожиданиям.. Долги переферийных стран сокращаются, подождём.... =) вот будет весело =)  

 
Myth63:

меня вот что озадачило, слова Драги....

КУЕ начнут с МАРТА!!!! срезу после кварталок.... как бы это не была утка... они скажут типо Евро достаточно просел, уровень цены соответствует инфляционным ожиданиям.. Долги переферийных стран сокращаются, подождём.... =) вот будет весело =)  

Вчера читал что уже начали, будут каждый месяц 60 млрд. бумажек печатать. Не помню где точно.
1...316317318319320321322323324325326327328329330...2119
Новый комментарий