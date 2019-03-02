FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 643
ОН устает от нас, поэтому часто уединяется в своей пещере и думает о Великом.... стар ОН стал...
стар стал - это стал звездой?
Ну да, суперстар)))
Любимым учеником Сенсея был Колдун
Буксують =)
У него есть памм счет? всмысле он хорошо торгует?
а че налаживали?
опять бумбокс или как там его?
бу на всякий:
Кукл сказал курить)))
Почему к нам не приходит Учитель
Вы не правильно бьетесь о стенку надо так
И тогда учитель вас услышит и придет
ЗАКРЫЛ В УБЫТКИ
Фунт купил
