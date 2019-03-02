FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 644
Для чего? чтобы тоже закрыть в убыток
Вроде растёт немного.
А что, продать его?) Спекулятор могуч, первый кто сегодня сказал, что купил фунт, зашел на МТ5 так там картина мрачная, продажи и стрелочки вниз)))
ну взял с утра 15пп. а дальше в пн. своп, гап и все прелести жизни.
Того кто пропустил движение пип в 20 там сразу объявляют лохом и пинают всем форумом
он скоро вниз пойдет, подготовка к гапу
Не знаю, о продажах у меня даже мыслей нет.
А амеры по фунту вчера голодные спать ушли, Европа все выгребла)))
