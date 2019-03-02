FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 644

Новый комментарий
 
Alexey:
Для чего? чтобы тоже закрыть в убыток
Вроде растёт немного.
 
Alexey:
Для чего? чтобы тоже закрыть в убыток
А что, продать его?) Спекулятор могуч, первый кто сегодня сказал, что купил фунт, зашел на МТ5 так там картина мрачная, продажи и стрелочки вниз)))
 
Speculator_:
Вроде растёт немного.
Посмотрим
[Удален]  
ну теперь пора за пивом=) всё=) всем пока=) пофикмился как и планировал в конце недели делать фиксы.
 
stranger:
А что, продать его?) Спекулятор могуч, первый кто сегодня сказал, что купил фунт, зашел на МТ5 так там картина мрачная, продажи и стрелочки вниз)))
ну взял с утра 15пп. а дальше в пн. своп, гап и все прелести жизни.
 
Alexey:
ну взял с утра 15пп. а дальше в пн. своп, гап и все прелести жизни.

Он его сегодня закроет, на МТ5 радуются 10-ти пипкам как дети)))

Того кто пропустил движение пип в 20 там сразу объявляют лохом и пинают всем форумом  

 
stranger:
Он его сегодня закроет, на МТ5 радуются 10-ти пипкам как дети)))
он скоро вниз пойдет, подготовка к гапу
 
Alexey:
он скоро вниз пойдет, подготовка к гапу

Не знаю, о продажах у меня даже мыслей нет.

А амеры по фунту вчера голодные спать ушли, Европа все выгребла))) 

 
stranger:

Он его сегодня закроет, на МТ5 радуются 10-ти пипкам как дети)))

Того кто пропустил движение пип в 20 там сразу объявляют лохом и пинают всем форумом  

и пальцем показывать
 
stranger:
Не знаю, о продажах у меня даже мыслей нет.
А вас вообще там что нибудь есть
1...637638639640641642643644645646647648649650651...2119
Новый комментарий