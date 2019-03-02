FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 315

Lesorub:

так вам то что за забота?

отложено же на след. неделю..


евроауд купи
 
stranger:
евроауд купи

за лоха держите?

КУКЛ продал там давно:


 
И в золото я до 1315-20 не лез бы. 

 
stranger:

И в золото я до 1315-20 не лез бы. 

Лесоруб сегодня в ударе )))
 
Лесоруб сегодня в ударе )))
вчера откинулся...
stranger:

фунт 

 

Стренж, цель там у тебя какая нарисована, чота нет цифр?

у меня получается, что глухо пока - 5050 и то во флете... (возможно вчера переусердствовали)

 

Теперь возьмемся за старого Мифа)))

Вот изменнения по кол-ву контрактов на страйках с начала контракта, с 9-го числа

 

Так на чем мы вверх то пойдем по тому фунту?

Денежку надо какую то кинуть, вот тогда к ней и пойдем, нет денюшки - нет движения) 

Здесь если ее кидают, то видно:

 

 

 

Вот все что светит, если раньше по рогам не дадут:

 

 
Я кинул...

Держите того фунта, я к нему на ауди еду

