FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 315
так вам то что за забота?
отложено же на след. неделю..
евроауд купи
за лоха держите?
КУКЛ продал там давно:
И в золото я до 1315-20 не лез бы.
Лесоруб сегодня в ударе )))
фунт
Стренж, цель там у тебя какая нарисована, чота нет цифр?
у меня получается, что глухо пока - 5050 и то во флете... (возможно вчера переусердствовали)
Теперь возьмемся за старого Мифа)))
Вот изменнения по кол-ву контрактов на страйках с начала контракта, с 9-го числа
Так на чем мы вверх то пойдем по тому фунту?
Вот все что светит, если раньше по рогам не дадут:
Так на чем мы вверх то пойдем по тому фунту?
Денежку надо какую то кинуть, вот тогда к ней и пойдем, нет денюшки - нет движения)
Я кинул...
Держите того фунта, я к нему на ауди еду