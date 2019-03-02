FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 622

Myth63:

и дай догадаюсь на каком он уровне =)

 

Во, хоть картинку какую то людскую выложил, а то все обрывки из отрывков)))

По евро вчера у меня был уровень 1.1246, но на него плюнули) 

[Удален]  
stranger:
так уже кидал такую =)

зарание показал =)

 
Myth63:

зарание показал =)

Не, та масштабнее)
[Удален]  
stranger:
Не, та масштабнее)
ну на предыдущей всё разрисовал, написал, куда возврат в случаее пробоя=) от куда баить =) ну всё написано=) а народ три дня солит =) но хотя по новой системе сумарный профит более 130 пип должен был быть.
 
stranger:
5463
уровень кидалова...
 
stranger:
5463
Почему не 5471?
 
Lesorub:
уровень кидалова...
Так подожди, щас из кустов выскочат отроки с криками БАЙ возле этого уровня)))))
 
Bicus:
Почему не 5471?
А я знаю, так написано - 1.5463 
 
stranger:
Так подожди, щас из кустов выскочат отроки с криками БАЙ возле этого уровня)))))
классическая работа КУКЛА (он продал), набор байщиков (вы?) и 5051 (мож завтра?)
[Удален]  
