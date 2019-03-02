FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 615
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скромно =)
более чем, а изначально примерно так
Да, слоны все таки жирнее блох) Цели покупок пока вот здесь. Но не по прямой!!!
Да, слоны все таки жирнее блох)
от них плюшки больше =)
более чем, а изначально примерно так
Продайте сейчас EUR/USD и ждите пока до 1.1280 дойдёт.
Продайте сейчас EUR/USD и ждите пока до 1.1280 дойдёт.
Да, слоны все таки жирнее блох) Цели покупок пока вот здесь. Но не по прямой!!!
Продайте сейчас EUR/USD и ждите пока до 1.1280 дойдёт.
да с текущих ТП больше СЛ всего в 2 раза, риск высокий ((
перетянул отложку на 1.1352
а розовый червяк -это что?
Продайте сейчас EUR/USD и ждите пока до 1.1280 дойдёт.
под монастырь хотите братву подвести?