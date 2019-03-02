FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 615

Myth63:
скромно =)

более чем, а изначально примерно так


 

Да, слоны все таки жирнее блох) Цели покупок пока вот здесь. Но не по прямой!!!

 

stranger:
от них плюшки больше =)
 
Myth63:
Дольше, но жиииирные, но завтра, а сегодня быстро, но маленькие, а завтра жииииирные ...., а сегодня ....)))
 
wild_hedgehog:

более чем, а изначально примерно так


Продайте сейчас EUR/USD и ждите пока до 1.1280 дойдёт.  

 
Speculator_:

Лоу на 1304.
 
stranger:

Да, слоны все таки жирнее блох) Цели покупок пока вот здесь. Но не по прямой!!!

 

а розовый червяк -это что?
 
Speculator_:

да с текущих ТП больше СЛ всего в 2 раза, риск высокий ((

перетянул отложку на 1.1352

 
wild_hedgehog:
а розовый червяк -это что?
Это я нарисовал, абстракция)
 
Speculator_:

под монастырь хотите братву подвести?


