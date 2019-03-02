FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 625

stranger:

опять двадцать пять...


 
Lesorub:

Это для меня как иероглифы)

Тю, епт, как уже сегодня можно было налажать, я за НЕГО болею, думал наконец то подниматься начал, похоже коррекции не будет(((

Lesorub:

мне кажется, что ты находишь закономерности там, где их нет
 
stranger:
Это для меня как иероглифы)

иероглифы...

кукломысль!!!

 
Olegts:
мне кажется, что ты находишь закономерности там, где их нет
Да, на графике цены можно только определить уровни сопротивления-поддержки, я представляю сколько народу продало сегодня фунт от вчерашнего медвежьего пина на дневке.
 
stranger:
А еще есть фигура голова-плечи, что-то ее в последнее время не вспоминают)
 
Olegts:
мне кажется, что ты находишь закономерности там, где их нет

может быть...


 
Lesorub:

может быть...


И что там может быть? Пробьют эту консолидацию вверх и пойдут дальше, здесь просто деньги собирали и загоняли вас в продажи.
stranger:

Вам не похрень? пусть что хочет делает...Все равно  он сделает так  как  сможет сделать 
