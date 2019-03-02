FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 619

не могу найти статистику трейдера TurboDizell (как то так ник) , показывали на одном галимом семинаре, с 10к в лямы и в 2 дня просадка до 20к ( кажись так)
 

Да, шпокинг был жесткий, но поучительный. Вот теперь можно с кем то и потроллить))) Только Кем то что то не идет к нам))))

Сенсей, выходи порассуждаем о черточках  

C моей точки зрения селл лимит на 1.5390  тейк 1.5100 я поставлю
 
новость уже есть а движения ноль, вряд ли повлияет и дальше...не?

Через 20 минут новости будут. 

сделают  попытку к 1.5440 блохи)))))
 

Все течет, все меняется)

 

Все течет, все меняется)

 

мой таргет остаётся=)
 
Да, шпокинг был жесткий, но поучительный. Вот теперь можно с кем то и потроллить))) Только Кем то что то не идет к нам))))

Сенсей, выходи порассуждаем о черточках  

Примерно так получилось :)       
 

Продал EUR/USD  

 
Продал EUR/USD  

