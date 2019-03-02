FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 616

wild_hedgehog:
да с текущих ТП больше СЛ всего в 2 раза, риск высокий ((
В данное время есть открытые позиции?
 

По фунту всё в бу, евра выживет так выживет, хс, ушел)

 

 
Lesorub:

под монастырь хотите братву подвести?


Наврятли пойдёт выше чем 30пп от текущей цены. Через полтора часа движение начнётся.   
 
Speculator_:
фунтобайщиков шпокание ...
 
stranger:
Это я нарисовал, абстракция)
типа так...
 
Speculator_:
В данное время есть открытые позиции?
нет, 2 мелкие по акциям
 

Здесь позиции закрою по GBP/USD/ 

вопрос в другом=) сделаю 100 или нет до конца месяца=)
 
Myth63:
100 чего?
 
Myth63:
это всё по новому советнику?
