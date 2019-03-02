FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 616
да с текущих ТП больше СЛ всего в 2 раза, риск высокий ((
По фунту всё в бу, евра выживет так выживет, хс, ушел)
под монастырь хотите братву подвести?
Наврятли пойдёт выше чем 30пп от текущей цены. Через полтора часа движение начнётся.
Это я нарисовал, абстракция)
В данное время есть открытые позиции?
Здесь позиции закрою по GBP/USD/
вопрос в другом=) сделаю 100 или нет до конца месяца=)
