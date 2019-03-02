FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 621
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стренж, брось пожалуйста ссылку, где ты контракты, опционы смотришь, попробую вкурить...Спасибо.
Здесь
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4
Здесь
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4
сколько раз за прошлые три месяца её кидали =)))))))) одно и тоже каждый раз =)
Ну, первый раз ты ее кинул еще до войны)))
Еще один маленький коррекшен)
Еще один маленький коррекшен)
и дай догадаюсь на каком он уровне =)
и дай догадаюсь на каком он уровне =)