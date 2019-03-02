FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 621

chepikds:

Стренж, брось пожалуйста ссылку, где ты контракты, опционы смотришь, попробую вкурить...

Спасибо.

Здесь

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4 

stranger:

сколько раз за прошлые три месяца её кидали =)))))))) одно и тоже каждый раз =)
 
Ну, первый раз ты ее кинул еще до войны)))
я уже столько падарков раздал =) а народ мимо пальцев=) ну кроме тебя =)
 
Да не оскудеет рука дающего :)
не ужели без 1240 поедут на 18+
 

Еще один маленький коррекшен)

 

и дай догадаюсь на каком он уровне =)

 

 
Учитель, вылазь из кустов, там муравьи)))
 
Myth63:
и дай догадаюсь на каком он уровне =)
5463
