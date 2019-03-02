FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 620

что все притихли? =)
 
Myth63:
что все притихли? =)
волнуемся за Спекулятора, он продает евро
Spekul:
волнуемся за Спекулятора, он продает евро
ааааа
 

фуевый расклад рисуем...


 
Эх, отроки, и евро утром никто не хотел)
я продал GBP/USD  тейк 100 пунктов  1.5262
 
azfaraon:
я продал GBP/USD  тейк 100 пунктов  1.5262
А 5430 я для кого нарисовал?)
stranger:
А 5430 я для кого нарисовал?)
от 1.5350-60  можно будет к 1.5440...
ну что ни говори =) ШИКАРНО =) 

 

Стренж, брось пожалуйста ссылку, где ты контракты, опционы смотришь, попробую вкурить...

Спасибо.
