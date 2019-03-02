FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 624
На фунте уже всех кого хотели кинули и теперь будут тащить их вверх, а они по дороге будут подсаливать и так пока в покупки не полезут)
EURUSD хорошо пошел
О мудрец...Очень внимательно! )
я гляжу у вас всё по плану идёт, яблоко кстати идет прям пока как задумано...
граница плана не известна? а то 2 бая висит без тп.
Спасибо
евру до 1.50 есть смысл держать? или я как обычно вовремя?
так вроде мир наступил в европе, во всяком случае так сейчас принято думать)
пофигу на новости, КУКЛ продает...
