FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 626
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И что там может быть? Пробьют эту консолидацию вверх и пойдут дальше, здесь просто деньги собирали и загоняли вас в продажи.
последняя правая свеча указывает направление
теперь нуно набрать байщиков (ликвидность), ну и кинуть
ТР 161,8 от высоты свечей (у меня поменьше - 1218)
позже проверите...
а адвокаты тут без надобности...
последняя правая свеча указывает направление
теперь нуно набрать байщиков (ликвидность), ну и кинуть
ТР 161,8 от высоты свечей (у меня поменьше - 1218)
позже проверите...
а адвокаты тут без надобности...
а адвокаты тут без надобности...
Ясное дело ..Это я к тому что не тем занимаемся ребята ..Вроде хорошо беседовали .Просто я боюсь перейдете на личности ( и забанят ) ,а вам это нужно ...
мы знаем друг друга довольно долго, потому нечего лезть туда, где не спрашивают...
мы знаем друг друга довольно долго, потому нечего лезть туда, где не спрашивают...
надо просто читать=) и вникать в понимание того что мы тут глаголим=) мы иногда даём подсказки=)
Подсказки это хорошо ..Но я тоже пишу ..Если мешаю скажите прямо и меня тут вообще не будет ...Можете проверить все что я писал ,все в+ закрывается
Ну зачем же.
Вот ты фунт продал. А знаешь который час? Амеры скоро собираются торговлю заканчивать, закончат - бухать пойдут, самогонку они пьют дорогую и закусь не огурчики соленые, бабки нужны и нужны прямо сейчас)))
Подсказки это хорошо ..Но я тоже пишу ..Если мешаю скажите прямо и меня тут вообще не будет ...Можете проверить все что я писал ,все в+ закрывается
не обращай внимание =) у нас тут Учитель уже один есть =)
Наблатыкаешся... Ветку читают многие, редко кто пишет =)