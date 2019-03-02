FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 626

stranger:
И что там может быть? Пробьют эту консолидацию вверх и пойдут дальше, здесь просто деньги собирали и загоняли вас в продажи.

последняя правая свеча указывает направление

теперь нуно набрать байщиков (ликвидность), ну и кинуть

ТР 161,8 от высоты свечей (у меня поменьше - 1218)

позже проверите...


а адвокаты тут без надобности...

 
Lesorub:

Илья, ты же разумный отрок, зачем торговать то что будет?) Если набирают баи, то надо набирать с ними. 
Lesorub:


а адвокаты тут без надобности...

Ясное дело ..Это я к тому что не тем занимаемся ребята ..Вроде хорошо беседовали .Просто я боюсь перейдете на личности ( и забанят ) ,а вам это нужно ...
Я продал GBP/USD ,как говорил выше 1,5362 и перенес тейк на 1,5112
 
azfaraon:
мы знаем друг друга довольно долго, потому нечего лезть туда, где не спрашивают...       
Lesorub:
Я только добра желаю ..И на высоких тонах не разговаривал, как Вы сейчас ..
Lesorub:
надо просто читать=) и вникать в понимание того что мы тут глаголим=) мы иногда даём подсказки=)
Myth63:
Подсказки это хорошо ..Но я тоже пишу ..Если мешаю скажите прямо  и меня тут вообще не будет ...Можете проверить все что я писал ,все в+ закрывается 
 
azfaraon:
Ну зачем же.

Вот ты фунт продал. А знаешь который час? Амеры скоро собираются торговлю заканчивать, закончат - бухать пойдут, самогонку они пьют дорогую и закусь не огурчики соленые, бабки нужны и нужны прямо сейчас))) 

azfaraon:
не обращай внимание =) у нас тут Учитель уже один есть =)

Наблатыкаешся... Ветку читают многие, редко кто пишет =) 

