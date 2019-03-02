FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 308

Новый комментарий
 
stranger:
Против ветра хреново писать,так вот и писаю б.. кокой год
 
Lesorub:

кинул...

гуд...хотя я его и не смотрю..если евро в будущем поможет чуть присадить - хорошо )))
 
_new-rena:
привет! деревянные рубишь?

золотые...


[Удален]  
senat999:
Против ветра хреново писать,так вот и писаю б.. кокой год
ОГО)
[Удален]  
Lesorub:

золотые...

ну тогда уж не лесоруб)))) у тебя и старый ник не плох...
 
_new-rena:
ну тогда уж не лесоруб)))) у тебя и старый ник не плох...
банщики заставили...
[Удален]  
Lesorub:
банщики заставили...

океюшки... ох уж эта баня под новый год))))

да и мне вона фора седня расчеты РМ на место вправляет... Расчитал сетку на всё депо а не на 50%.... Счас жди у моря погоды пару недель на авось. Придется еще один реал поднимать...

 
_new-rena:
океюшки... ох уж эта баня))))

работа такая...


[Удален]  
_new-rena:

океюшки... ох уж эта баня под новый год))))

да и мне вона фора седня расчеты РМ на место вправляет... Расчитал сетку на всё депо а не на 50%.... Счас жди у моря погоды пару недель на авось. Придется еще один реал поднимать...

Ну и зачем, разве это свежая идея ?
[Удален]  
Lesorub:

работа такая...


Я не пользую кроссы потому, что все мажоры торгую. Если получится треугольник, то это лок со всеми вытекающими, основное - выхлопа от него нет.
1...301302303304305306307308309310311312313314315...2119
Новый комментарий