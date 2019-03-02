FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 292
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
совершенно верно. закольцовка не принесет никакой радости, кроме временной и то не со всего кольца.... лок он и в Африке лок.
По паре AUD\USD как я ранние предполагал началась пятая волна зеленого уровня при детальном разборе младших волновых уровнях мы видим формирования импульса синего уровня в котором формируется третья волна в ней закончилась четвертая волна коричневого уровня приняв вид треугольника и началась стремительная пятая волна после которой будет коррекция четвертая волна синего уровня предполагаю окончание третьей волны на достижения фибо уровня 300% от первой волны коричневого уровня. Удерживаю две сделки на продажу общий стоп перевел в без убыток выход по первой сделки планирую по окончанию всей волновой структуре пятой волны зеленого уровня, а по второй сделки выйду по тйек профиту на окончание третьей волны. После формирования четвертой волны синего уровня планирую открывать дополнительную сделку.
По паре AUD\USD как я ранние предполагал началась пятая волна зеленого уровня при детальном разборе младших волновых уровнях мы видим формирования импульса синего уровня в котором формируется третья волна в ней закончилась четвертая волна коричневого уровня приняв вид треугольника и началась стремительная пятая волна после которой будет коррекция четвертая волна синего уровня предполагаю окончание третьей волны на достижения фибо уровня 300% от первой волны коричневого уровня. Удерживаю две сделки на продажу общий стоп перевел в без убыток выход по первой сделки планирую по окончанию всей волновой структуре пятой волны зеленого уровня, а по второй сделки выйду по тйек профиту на окончание третьей волны. После формирования четвертой волны синего уровня планирую открывать дополнительную сделку.
Если такой ТА приносит в основном профит, то в этом нет ничего зазорного. Однако моя стратегия построена на объемах покупки и объемах продаж с использованием матанализа разворота или продолжения движения цены в установившемся направлении. Поскольку я в последнее время начинаю торговлю каждого нового года практически с нуля, то торги по ауди у меня начнутся еще не скоро. Соответственно своего прогноза и анализа по этой паре пока не имею.
На вскидку, сейчас наблюдается флетовый разворотный момент с размахом в 160 пунктов, который приведет к росту пары AUDUSD с целью до ближайшего флета - 0.874:
Продающиеся за доллар мажоры, надеюсь, ведут себя по большому счету аналогичным образом, а которые покупаются - наоборот.
По паре AUD\USD как я ранние предполагал началась пятая волна зеленого уровня при детальном разборе младших волновых уровнях мы видим формирования импульса синего уровня в котором формируется третья волна в ней закончилась четвертая волна коричневого уровня приняв вид треугольника и началась стремительная пятая волна после которой будет коррекция четвертая волна синего уровня предполагаю окончание третьей волны на достижения фибо уровня 300% от первой волны коричневого уровня. Удерживаю две сделки на продажу общий стоп перевел в без убыток выход по первой сделки планирую по окончанию всей волновой структуре пятой волны зеленого уровня, а по второй сделки выйду по тйек профиту на окончание третьей волны. После формирования четвертой волны синего уровня планирую открывать дополнительную сделку.
Чуть бутербродом не поперхнулся )))
Когда года два в волнах поплаваешь и не такие ребусы будешь разгадывать. Для меня лично эта самая реальная стратегия на Форекс так как она формализовано если ты увидел одно импульсное движения на старшем волновом уровне значит однозначно в нем есть много маленьких таких же движений на младших волновых уровнях и пока матрешка до конца не сложиться это движения не остановится это дает большой плюс для трейдера. Да конечно я соглашусь, что эта стратегия сложна для понимания но после того когда приходит понимания логики движения цены открытые сделки психологически не напрягаю. Я нахожусь только на самом начали большого пути в трейдинге у меня все еще впереди мне не хватает дисциплины видеть и понимать куда пойдет рынок мало надо уметь торговать продолжаю работать над СОБОЙ.
Означает ли это,что пойдём наверх?