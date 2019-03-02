FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 292

_new-rena:
совершенно верно. закольцовка не принесет никакой радости, кроме временной и то не со всего кольца.... лок он и в Африке лок.

По паре AUD\USD  как я ранние предполагал началась пятая волна зеленого уровня при детальном разборе младших волновых уровнях мы видим формирования импульса синего уровня в котором формируется третья волна в ней закончилась четвертая волна коричневого уровня приняв вид треугольника и началась стремительная пятая волна после которой будет коррекция четвертая волна синего уровня предполагаю окончание третьей волны на достижения фибо уровня 300% от первой волны коричневого уровня. Удерживаю две сделки на продажу общий стоп перевел в без убыток    выход по первой сделки планирую по окончанию всей волновой структуре пятой волны зеленого уровня, а по второй сделки выйду по тйек профиту на окончание третьей волны. После формирования четвертой волны синего уровня планирую открывать дополнительную сделку.

 

kopitos:

Если такой ТА приносит в основном профит, то в этом нет ничего зазорного. Однако моя стратегия построена на объемах покупки и объемах продаж с использованием матанализа разворота или продолжения движения цены в установившемся направлении. Поскольку я в последнее время начинаю торговлю каждого нового года практически с нуля, то торги по ауди у меня начнутся еще не скоро. Соответственно своего прогноза и анализа по этой паре пока не имею.

На вскидку, сейчас наблюдается флетовый разворотный момент с размахом в 160 пунктов, который приведет к росту пары AUDUSD с целью до ближайшего флета - 0.874:

Продающиеся за доллар мажоры, надеюсь, ведут себя по большому счету аналогичным образом, а которые покупаются - наоборот.

 
kopitos:

Чуть бутербродом не поперхнулся )))
artikul:
Чуть бутербродом не поперхнулся )))
ну я то не в первый раз такое читаю. человек активно публикует тут такие прогнозы, так что не удивил ни чем он меня. растет депо и гут))) ноу-хау почти... в таком широком флете депо выростить - нет проблем, даже если ничо не понимаешь в волнах и истощении)))
 
Когда года два в волнах поплаваешь и не такие ребусы будешь разгадывать. Для меня лично эта самая реальная   стратегия на Форекс так как она формализовано если ты увидел одно импульсное движения на старшем волновом уровне значит однозначно в нем есть много маленьких таких же движений на младших волновых уровнях и пока матрешка до конца   не сложиться это движения не остановится это дает большой плюс для трейдера. Да конечно я соглашусь, что эта стратегия сложна для понимания   но после того когда приходит понимания логики движения цены открытые сделки психологически не напрягаю. Я нахожусь только на самом начали большого  пути в трейдинге у меня все еще впереди мне не хватает   дисциплины видеть и понимать куда пойдет рынок мало надо уметь торговать продолжаю работать над СОБОЙ. 
kopitos:
Когда года два в волнах поплаваешь и не такие ребусы будешь разгадывать. Для меня лично эта самая реальная   стратегия на Форекс так как она формализовано если ты увидел одно импульсное движения на старшем волновом уровне значит однозначно в нем есть много маленьких таких же движений на младших волновых уровнях и пока матрешка до конца   не сложиться это движения не остановится это дает большой плюс для трейдера. Да конечно я соглашусь, что эта стратегия сложна для понимания   но после того когда приходит понимания логики движения цены открытые сделки психологически не напрягаю. Я нахожусь только на самом начали большого  пути в трейдинге у меня все еще впереди мне не хватает   дисциплины видеть и понимать куда пойдет рынок мало надо уметь торговать продолжаю работать над СОБОЙ. 
продолжай в том же духе, не слушай никого. есть что то своё, работа над собой, депо растёт... всё это очень даже не плохо.
 
 
 
Серебро дозревает для продажи, только не знаю успеет ли до конца этой недели)
 
stranger:
Всем привет!
Означает ли это,что пойдём наверх?
