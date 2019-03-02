FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 597

Ishim:
продай фунта до 49 и иди спать.
Так вы продайте, Учитель, заработаете 
 
stranger:

Не, ты что, мы внимаем Сенсею)))

Ты фунт будешь рисовать или дальше яблоки?)))) 

а яблоки чем не нравятся...

Просто есть пары, где есть четкие сигналы на входы, а по моей тз фунт 50 на 50(помнишь скрин выкладывал 1,4633).

На мелком тф, если глянуть то грубо пока так


 
Спасибо.
[Удален]  

Фунт будет вниз ,но не сейчас еще по моему дела наверху остались у него ..

Можно  USD|CAD   продать тейки на 125 пунктов ниже 

 

 Теперь смотрим, где объёмы, а где настроение рынка:



 
https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png

добрый совет, поспеши не спеша...

[Удален]  
Ну так кто же говорит что не так ))) просто  уйдет тут вниз ,а потом я его буду искать для покупок ..
 
Учитель, Вы не ответили на мой вопрос 
[Удален]  
А кто тут Учитель?(ну чтобы и я в курсе был)
 
Тот кто больше всех знает тот и учитель.
