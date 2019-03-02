FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 597
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
продай фунта до 49 и иди спать.
Не, ты что, мы внимаем Сенсею)))
Ты фунт будешь рисовать или дальше яблоки?))))
а яблоки чем не нравятся...
Просто есть пары, где есть четкие сигналы на входы, а по моей тз фунт 50 на 50(помнишь скрин выкладывал 1,4633).
На мелком тф, если глянуть то грубо пока так
а яблоки чем не нравятся...
Просто есть пары, где есть четкие сигналы на входы, а по моей тз фунт 50 на 50(помнишь скрин выкладывал 1,4633).
На мелком тф, если глянуть то грубо пока так
Фунт будет вниз ,но не сейчас еще по моему дела наверху остались у него ..
Можно USD|CAD продать тейки на 125 пунктов ниже
Теперь смотрим, где объёмы, а где настроение рынка:
Фунт будет вниз ,но не сейчас еще по моему дела наверху остались у него ..
Можно USD|CAD продать тейки на 125 пунктов ниже
Фунт будет вниз ,но не сейчас еще по моему дела наверху остались у него ..
Можно USD|CAD продать тейки на 125 пунктов ниже
https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png
добрый совет, поспеши не спеша...
https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png
добрый совет, поспеши не спеша...
Учитель, Вы не ответили на мой вопрос
А кто тут Учитель?(ну чтобы и я в курсе был)